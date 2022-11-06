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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Кортрейк
Остенде - Кортрейк: обзор матча 06 ноября 2022
Остенде
06.11.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Кортрейк
7'
Ф. Хорнби
54'
К. Макгихан
90+6'
К. Макгихан
19'
М. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Кортрейк
ГОЛ! 3:1!
К. Макгихан
Пас отдал
Т. Эмброуз
90'
+6
Желтая карточка
Т. Сакамото
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Хорнби
83'
Желтая карточка
А. Танге
72'
67'
Замена
Д. Энен
️️️️
М. Бруно
66'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
Б. Мессауди
Замена
А. Альбанезе
️️️️
Р. Д'Хез
65'
Замена
Ф. Кателарис
️️️️
Б. Капон
60'
Замена
Д. Атанга
️️️️
И. Бонен
60'
ГОЛ! 2:1!
К. Макгихан
54'
46'
Замена
С. Танака
️️️️
Ф. Селемани
42'
Желтая карточка
А. Радованович
33'
Вторая желтая
Х. Кейта
19'
ГОЛ! 1:1!
М. Бруно
Пас отдал
Х. Кейта
12'
Желтая карточка
Х. Кейта
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хорнби
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остенде
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
30
Фанос Кателарис
ЦП
17
Давид Атанга
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
13
Сатоси Танака
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
2-3-1-4
12
Филлипс
27
Капон
3
Урогиде
7
Д'Хез
10
Роша
8
Макгихан
7
Сакамото
68
Эмброуз
7
Бонен
10
Хорнби
3
Танге
3-1-2-4
31
Илич
24
Дессоле
4
Ватанабе
7
Селемани
5
Сыч
30
Д'Хаен
8
Кейта
9
Мессауди
17
Бруно
16
Радованович
20
Авенатти
27
Капон
30
Кателарис
30
Кателарис
27
Капон
7
Бонен
17
Атанга
17
Атанга
7
Бонен
7
Д'Хез
10
Альбанезе
10
Альбанезе
7
Д'Хез
7
Селемани
13
Танака
13
Танака
7
Селемани
9
Мессауди
11
Мбайо
11
Мбайо
9
Мессауди
17
Бруно
8
Энен
8
Энен
17
Бруно
Остались в запасе
Остенде
Кортрейк
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
25
Ник Бацнер
АП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
23
Том Ванденберге
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
44
Жоау Силва
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
25
Ник Бацнер
АП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
44
Жоау Силва
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Остенде - Кортрейк
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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2025.12.17 19:53
2
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2025.06.29 10:56
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