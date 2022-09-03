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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Остенде
Стандард - Остенде: обзор матча 03 сентября 2022
Стандард
03.09.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Остенде
67'
Д. Дрэгуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Остенде
83'
Желтая карточка
О. Урогиде
82'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
А. Альбанезе
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Д. Дрэгуш
80'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
76'
75'
Замена
Д. Атанга
️️️️
К. Роша
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрэгуш
67'
Замена
Ж. Деваэль
️️️️
В. Баликвиша
60'
Замена
Н. Раскин
️️️️
А. Болевич
46'
Замена
О. Давида
️️️️
Р. Эмон
46'
14'
Желтая карточка
К. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
21
Вилльям Баликвиша
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остенде
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
20
Жиль Деваэль
ЦФ
77
Ошер Давида
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
1-3-1-5
16
Бодар
20
Бокади
34
Лайфис
59
Цимирот
21
Амалла
15
Доннум
9
Эмон
7
Болевич
21
Баликвиша
10
Дрэгуш
3
Нгой
1-1-2-5
3
Урогиде
14
Амаде
30
Кателарис
10
Роша
10
Хорнби
3
Танге
7
Сакамото
10
Альбанезе
25
Бацнер
10
Дрэгуш
72
Мелегони
72
Мелегони
10
Дрэгуш
7
Болевич
43
Раскин
43
Раскин
7
Болевич
21
Баликвиша
20
Деваэль
20
Деваэль
21
Баликвиша
9
Эмон
77
Давида
77
Давида
9
Эмон
10
Альбанезе
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
10
Альбанезе
10
Роша
17
Атанга
17
Атанга
10
Роша
Остались в запасе
Стандард
Остенде
30
Лоран Хенкине
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
12
Диллон Филлипс
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Стандард - Остенде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
Все
Стандард
Остенде
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
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2019.11.27 13:29
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