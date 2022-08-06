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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Остенде
Шарлеруа - Остенде: обзор матча 06 августа 2022
Шарлеруа
06.08.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Остенде
55'
К. Нкуба
28'
Р. Д'Хез
66'
Н. Бацнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Остенде
Желтая карточка
С. Кнежевич
90'
+3
86'
Замена
М. Гейе
️️️️
Н. Бацнер
Замена
Д. Хейманс
️️️️
М. Илаймахаритра
79'
Замена
И. Мбенза
️️️️
А. Голизаде
79'
78'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Д. Атанга
75'
Замена
З. Деваль
️️️️
К. Роша
66'
ГОЛ! 1:2!
Н. Бацнер
Пас отдал
Д. Атанга
ГОЛ! 1:1!
К. Нкуба
Пас отдал
Ж. Кайембе
55'
51'
Желтая карточка
З. Медли
Замена
А. Зорган
️️️️
Р. Мориока
46'
Желтая карточка
К. Нкуба
39'
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Д'Хез
Пас отдал
Т. Эмброуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
10
Кенни Роша
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Остенде
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
4-2-4
12
Коффи
18
Кайембе
29
Бессил
25
Андреу
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
88
Мориока
21
Зарури
8
Голизаде
20
Баджи
27
Нкуба
2-1-2-5
4
Медли
3
Урогиде
14
Амаде
10
Роша
7
Д'Хез
3
Танге
28
Хуберт
68
Эмброуз
17
Атанга
25
Бацнер
8
Голизаде
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Голизаде
88
Мориока
8
Зорган
8
Зорган
88
Мориока
23
Илаймахаритра
38
Хейманс
38
Хейманс
23
Илаймахаритра
10
Роша
18
Деваль
18
Деваль
10
Роша
17
Атанга
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
17
Атанга
25
Бацнер
29
Гейе
29
Гейе
25
Бацнер
Остались в запасе
Шарлеруа
Остенде
1
Пьер Патро
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
90
Мохамед Берте
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Остались в запасе
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
90
Мохамед Берте
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Шарлеруа - Остенде
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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