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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Мехелен
Остенде - Мехелен: обзор матча 30 июля 2022
Остенде
30.07.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Мехелен
17'
Д. Атанга
43'
Д. Атанга
75'
T. Peyre
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Мехелен
89'
Желтая карточка
А. Ван Хоренбек
Замена
М. Гейе
️️️️
Т. Эмброуз
85'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Н. Бацнер
84'
80'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
С. Гуэ
Замена
З. Деваль
️️️️
К. Роша
77'
75'
ГОЛ! 2:1!
T. Peyre
70'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
С. Уолш
69'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Д. Лавале
63'
Желтая карточка
М. Швед
Красная карточка
А. Альбанезе
55'
46'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
Б. Болинголи
ГОЛ! 2:0!
Д. Атанга
Пас отдал
Н. Бацнер
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Атанга
Пас отдал
Н. Бацнер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
7
Робби Д'Хез
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
17
Роб Скофс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
10
Никола Сторм
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остенде
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
Мехелен
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
2-1-2-5
3
Урогиде
4
Медли
14
Амаде
7
Д'Хез
10
Роша
25
Бацнер
28
Хуберт
3
Танге
17
Атанга
68
Эмброуз
3-3-1-1-2
1
30
4
Лавале
23
14
Уолш
10
Гуэ
5
Болинголи
17
Скофс
9
Швед
7
Нгой
10
Сторм
10
Роша
18
Деваль
18
Деваль
10
Роша
68
Эмброуз
29
Гейе
29
Гейе
68
Эмброуз
25
Бацнер
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
25
Бацнер
5
Болинголи
11
Хайреманс
11
Хайреманс
5
Болинголи
10
Гуэ
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
10
Гуэ
4
Лавале
6
6
4
Лавале
14
Уолш
9
Энгвалль
9
Энгвалль
14
Уолш
Остались в запасе
Остенде
Мехелен
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
Остались в запасе
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Остенде - Мехелен
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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Остенде
Мехелен
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
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