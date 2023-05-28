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Болонья - Наполи

28.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 37 тур Болонья - Наполи
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
10 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Наполи 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2021/2022)
22 тур
17 января, понедельник 20:30 Болонья 0:2 Наполи
10 тур
28 октября, четверг 21:45 Наполи 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2020/2021)
26 тур
7 марта, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Болонья
7 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Болонья 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
33 тур
15 июля, среда 20:30 Болонья 1:1 Наполи
14 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Наполи 1:2 Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
25 мая, суббота 21:30 Болонья 3:2 Наполи
19 тур
29 декабря, суббота 20:00 Наполи 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
22 тур
28 января, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Болонья
3 тур
10 сентября, воскресенье 21:45 Болонья 0:3 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 22:45 Болонья 1:7 Наполи
4 тур
17 сентября, суббота 21:45 Наполи 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
19 апреля, вторник 21:45 Наполи 6:0 Болонья
15 тур
6 декабря, воскресенье 14:30 Болонья 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 18:00 Болонья 2:2 Наполи
1 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Болонья 0:3 Наполи
17 тур
16 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 2:3 Болонья
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:59 Наполи 1:2 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Болонья 2:0 Наполи
18 тур
16 января, понедельник 23:45 Наполи 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 0:2 Наполи
13 тур
21 ноября, воскресенье 22:45 Наполи 4:1 Болонья
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
18 января, вторник 23:00 Наполи 2:1 Болонья
Товарищеские матчи 2010

8 августа, воскресенье 22:00 Наполи 0:0 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 17:00 Болонья 2:1 Наполи
8 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Наполи 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
14 февраля, суббота 22:30 Наполи 1:1 Болонья
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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