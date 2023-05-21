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Милан - Сампдория

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 36 тур Милан - Сампдория
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
6 тур
10 сентября, суббота 21:45 Сампдория 1:2 Милан
Италия. Серия А (2021/2022)
25 тур
13 февраля, воскресенье 14:30 Милан 1:0 Сампдория
1 тур
23 августа, понедельник 21:45 Сампдория 0:1 Милан
Италия. Серия А (2020/2021)
29 тур
3 апреля, суббота 13:30 Милан 1:1 Сампдория
10 тур
6 декабря, воскресенье 22:45 Сампдория 1:2 Милан
Италия. Серия А (2019/2020)
37 тур
29 июля, среда 20:30 Сампдория 1:4 Милан
18 тур
6 января, понедельник 17:00 Милан 0:0 Сампдория
Италия. Серия А (2018/2019)
29 тур
30 марта, суббота 22:30 Сампдория 1:0 Милан
10 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Милан 3:2 Сампдория
Италия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
12 января, суббота 20:00 Сампдория 0:2 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
25 тур
18 февраля, воскресенье 22:45 Милан 1:0 Сампдория
6 тур
24 сентября, воскресенье 13:30 Сампдория 2:0 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
5 февраля, воскресенье 14:30 Милан 0:1 Сампдория
4 тур
16 сентября, пятница 21:45 Сампдория 0:1 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 21:45 Сампдория 0:1 Милан
14 тур
28 ноября, суббота 22:45 Милан 4:1 Сампдория
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
17 декабря, четверг 23:00 Сампдория 0:2 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
12 апреля, воскресенье 21:45 Милан 1:1 Сампдория
11 тур
8 ноября, суббота 22:45 Сампдория 2:2 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Сампдория 0:2 Милан
6 тур
28 сентября, суббота 22:45 Милан 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
20 тур
13 января, воскресенье 23:45 Сампдория 0:0 Милан
1 тур
26 августа, воскресенье 20:00 Милан 0:1 Сампдория
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
16 апреля, суббота 22:45 Милан 3:0 Сампдория
14 тур
27 ноября, суббота 20:00 Сампдория 1:1 Милан
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
26 января, среда 19:30 Сампдория 1:2 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:1 Милан
15 тур
5 декабря, суббота 20:00 Милан 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 17:00 Сампдория 2:1 Милан
7 тур
19 октября, воскресенье 17:00 Милан 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 22:30 Милан 1:2 Сампдория
10 тур
31 октября, среда 22:30 Сампдория 0:5 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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