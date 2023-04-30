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Болонья - Ювентус

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 32 тур Болонья - Ювентус
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
8 тур
2 октября, воскресенье 21:45 Ювентус 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2021/2022)
33 тур
16 апреля, суббота 19:30 Ювентус 1:1 Болонья
18 тур
18 декабря, суббота 20:00 Болонья 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 21:45 Болонья 1:4 Ювентус
19 тур
24 января, воскресенье 14:30 Ювентус 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
27 тур
22 июня, понедельник 22:45 Болонья 0:2 Ювентус
8 тур
19 октября, суббота 21:45 Ювентус 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
25 тур
24 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Ювентус
6 тур
26 сентября, среда 22:00 Ювентус 2:0 Болонья
Италия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
12 января, суббота 22:45 Болонья 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
36 тур
5 мая, суббота 21:45 Ювентус 3:1 Болонья
17 тур
17 декабря, воскресенье 17:00 Болонья 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
38 тур
27 мая, суббота 19:00 Болонья 1:2 Ювентус
19 тур
8 января, воскресенье 22:45 Ювентус 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
26 тур
19 февраля, пятница 22:45 Болонья 0:0 Ювентус
7 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Ювентус 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 20:30 Ювентус 1:0 Болонья
15 тур
6 декабря, пятница 23:45 Болонья 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
16 марта, суббота 23:45 Болонья 0:2 Ювентус
10 тур
31 октября, среда 23:45 Ювентус 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
23 тур
7 марта, среда 21:30 Болонья 1:1 Ювентус
4 тур
21 сентября, среда 22:45 Ювентус 1:1 Болонья
Италия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
8 декабря, четверг 23:59 Ювентус 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
27 тур
26 февраля, суббота 22:45 Ювентус 0:2 Болонья
8 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
25 тур
21 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 1:2 Ювентус
6 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 22:30 Ювентус 4:1 Болонья
9 тур
29 октября, среда 22:30 Болонья 1:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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