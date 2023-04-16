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Болонья - Милан

16.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 30 тур Болонья - Милан
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
3 тур
27 августа, суббота 21:45 Милан 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2021/2022)
31 тур
4 апреля, понедельник 21:45 Милан 0:0 Болонья
9 тур
23 октября, суббота 21:45 Болонья 2:4 Милан
Италия. Серия А (2020/2021)
20 тур
30 января, суббота 17:00 Болонья 1:2 Милан
1 тур
21 сентября, понедельник 21:45 Милан 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
34 тур
18 июля, суббота 22:45 Милан 5:1 Болонья
15 тур
8 декабря, воскресенье 22:45 Болонья 2:3 Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
35 тур
6 мая, понедельник 21:30 Милан 2:1 Болонья
16 тур
18 декабря, вторник 22:30 Болонья 0:0 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
35 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 1:2 Милан
16 тур
10 декабря, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2016/2017)
37 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Милан 3:0 Болонья
18 тур
8 февраля, среда 22:45 Болонья 0:1 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 21:45 Болонья 0:1 Милан
18 тур
6 января, среда 17:00 Милан 0:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
24 тур
14 февраля, пятница 23:45 Милан 1:0 Болонья
5 тур
25 сентября, среда 22:45 Болонья 3:3 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 18:00 Милан 2:1 Болонья
2 тур
1 сентября, суббота 22:45 Болонья 1:3 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
34 тур
22 апреля, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Болонья
15 тур
11 декабря, воскресенье 18:00 Болонья 2:2 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Болонья
16 тур
12 декабря, воскресенье 14:30 Болонья 0:3 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Милан
4 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Болонья 1:4 Милан
1 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Милан 1:2 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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