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Удинезе - Милан

18.03.2023, Суббота, 22:45 мск Каскелен, стадион 10 лет независимости РК Италия. Серия А, 27 тур Удинезе - Милан
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Матч начнется в 22:45 мск
П1
3.45
Х
3.4
П2
2.13
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Матч начнется в 22:45 мск
Италия. Серия А (2022/2023)
1 тур
13 августа, суббота 19:30 Милан 4:2 Удинезе
Италия. Серия А (2021/2022)
27 тур
25 февраля, пятница 20:45 Милан 1:1 Удинезе
17 тур
11 декабря, суббота 22:45 Удинезе 1:1 Милан
Италия. Серия А (2020/2021)
25 тур
3 марта, среда 22:45 Милан 1:1 Удинезе
6 тур
1 ноября, воскресенье 14:30 Удинезе 1:2 Милан
Италия. Серия А (2019/2020)
20 тур
19 января, воскресенье 14:30 Милан 3:2 Удинезе
1 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Удинезе 1:0 Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
30 тур
2 апреля, вторник 20:00 Милан 1:1 Удинезе
11 тур
4 ноября, воскресенье 22:30 Удинезе 0:1 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
23 тур
4 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Милан
4 тур
17 сентября, воскресенье 16:00 Милан 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Милан
3 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Милан 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
24 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Удинезе
5 тур
22 сентября, вторник 21:45 Удинезе 2:3 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
25 апреля, суббота 19:00 Удинезе 2:1 Милан
13 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Милан 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
8 марта, суббота 21:00 Удинезе 1:0 Милан
8 тур
19 октября, суббота 22:45 Милан 1:0 Удинезе
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
22 января, среда 23:59 Милан 1:2 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
23 тур
3 февраля, воскресенье 23:45 Милан 2:1 Удинезе
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
23 тур
11 февраля, суббота 21:00 Удинезе 1:2 Милан
4 тур
21 сентября, среда 22:45 Милан 1:1 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Удинезе 0:0 Милан
19 тур
9 января, воскресенье 17:00 Милан 4:4 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
12 февраля, пятница 22:45 Милан 3:2 Удинезе
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Удинезе 1:0 Милан
Италия. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 23:00 Милан 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 22:30 Удинезе 2:1 Милан
17 тур
21 декабря, воскресенье 22:30 Милан 5:1 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Милан 4:1 Удинезе
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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