10.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-2-1-1
40
Окойе
13
Бертола
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
59
Дзаноли
38
Миллер
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
4-2-2-2
1
Скуффет
33
Калабрези
4
Караччоло
5
Канестрелли
3
Ангори
8
Марин
20
Эбишер
7
Лери
10
Трамони
19
Мейстер
32
Морео
11
Камара
16
16
11
Камара
32
Эккеленкамп
29
Атта
29
Атта
32
Эккеленкамп
59
Дзаноли
24
Пиотровски
24
Пиотровски
59
Дзаноли
38
Миллер
17
17
38
Миллер
10
Дзаньоло
7
Гуйе
7
Гуйе
10
Дзаньоло
33
Калабрези
26
Коппола
26
Коппола
33
Калабрези
19
Мейстер
6
Хойхольт
6
Хойхольт
19
Мейстер
7
Лери
27
27
7
Лери
8
Марин
36
36
8
Марин
Остались в запасе
Удинезе
Пиза
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
12
Николас
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Удинезе - Пиза
1
4
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
8
Нарушения
13
16
Офсайды
5
3
Количество передач
370
305
Сейвы
5
0
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.23
1.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Пизы», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»