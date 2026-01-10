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  • «Удинезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

«Удинезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

10 января, 15:50
Удинезе
10.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Пиза
19' К. Кабаселе 40' К. Дэвис (П)
13' М. Трамони 67' Х. Мейстер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
38
Леннон Миллер
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Пиза
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
8
Мариуш Марин
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
29
Абдулайе Камара
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
17
Iker Bravo
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
16
Луи Буффон
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
92
Brando Bettazzi
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
27
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Окойе
13
Бертола
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
59
Дзаноли
38
Миллер
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
4-2-2-2
1
Скуффет
33
Калабрези
4
Караччоло
5
Канестрелли
3
Ангори
8
Марин
20
Эбишер
7
Лери
10
Трамони
19
Мейстер
32
Морео
11
Камара
16
16
11
Камара
32
Эккеленкамп
29
Атта
29
Атта
32
Эккеленкамп
59
Дзаноли
24
Пиотровски
24
Пиотровски
59
Дзаноли
38
Миллер
17
17
38
Миллер
10
Дзаньоло
7
Гуйе
7
Гуйе
10
Дзаньоло
33
Калабрези
26
Коппола
26
Коппола
33
Калабрези
19
Мейстер
6
Хойхольт
6
Хойхольт
19
Мейстер
7
Лери
27
27
7
Лери
8
Марин
36
36
8
Марин
Остались в запасе
Удинезе
Пиза
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
12
Николас
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
27
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
92
Brando Bettazzi
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Удинезе - Пиза
1
4
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
8
Нарушения
13
16
Офсайды
5
3
Количество передач
370
305
Сейвы
5
0
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.23
1.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Пизы», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Пиза»

«Удинезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Удинезе
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