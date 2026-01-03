Введите ваш ник на сайте
  «Комо» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

«Комо» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

3 января, 13:20
Комо
03.01.2026, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
18' Л. Да Кунья (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Жан Бутез
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
23
Максимо Перроне
ОП
6
Максанс Какере
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
33
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Комо
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
4
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Стефан Пош
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
55
A. Le Borgne
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
8
Серхи Роберто
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
99
Альберто Черри
ЦФ
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alessandro Nunziante
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Abdoulaye Camara
ЦП
38
Lennon Miller
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
7
Idrissa Gueye
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бутез
77
ван дер Бремпт
2
Кемпф
14
Рамон
18
Морено
23
Перроне
31
Войвода
6
Какере
17
Родригес
33
Да Кунья
11
Дувикас
3-3-2-1-1
93
Паделли
31
Кристенсен
27
Кабаселе
13
Бертола
59
Дзаноли
8
Карлстрем
11
Камара
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
18
Морено
3
Валье
3
Валье
18
Морено
31
Войвода
27
Пош
27
Пош
31
Войвода
77
ван дер Бремпт
28
Смольчич
28
Смольчич
77
ван дер Бремпт
6
Какере
10
Пас
10
Пас
6
Какере
17
Родригес
19
Кюн
19
Кюн
17
Родригес
27
Кабаселе
28
Соле
28
Соле
27
Кабаселе
24
Пиотровски
19
Эхизибуе
19
Эхизибуе
24
Пиотровски
11
Камара
38
38
11
Камара
59
Дзаноли
17
17
59
Дзаноли
32
Эккеленкамп
7
7
32
Эккеленкамп
Статистика матча Комо - Удинезе
1
3
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
15
Офсайды
0
3
Количество передач
566
346
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Удинезе», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо»«Удинезе»

«Комо» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Комо
