03.01.2026, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
3-3-1-1-2
1
Бутез
77
ван дер Бремпт
2
Кемпф
14
Рамон
18
Морено
23
Перроне
31
Войвода
6
Какере
17
Родригес
33
Да Кунья
11
Дувикас
3-3-2-1-1
93
Паделли
31
Кристенсен
27
Кабаселе
13
Бертола
59
Дзаноли
8
Карлстрем
11
Камара
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
18
Морено
31
Войвода
77
ван дер Бремпт
6
Какере
27
Кабаселе
Остались в запасе
Комо
Удинезе
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Альберто Доссена
ЦЗ
55
A. Le Borgne
ЦП
8
Серхи Роберто
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
99
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
40
Мадука Окойе
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alessandro Nunziante
ВР
29
Abdoulaye Camara
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Комо - Удинезе
1
3
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
15
Офсайды
0
3
Количество передач
566
346
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Удинезе», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»