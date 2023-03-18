Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 18 марта 2023
Удинезе
18.03.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 1
Завершен
Милан
9'
Р. Перейра
45+5'
Бету
70'
К. Эхизибуе
45+3'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Милан
Желтая карточка
Р. Бекао
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
С. Тонали
Желтая карточка
Ф. Эбоселе
90'
Замена
М. Зеегелар
️️️️
И. Удогие
89'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
К. Эхизибуе
88'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Р. Перейра
81'
76'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Б. Диас
76'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
Ф. Томори
76'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
Ф. Товен
️️️️
И. Саксесс
74'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Л. Самарджич
73'
ГОЛ! 3:1!
К. Эхизибуе
Пас отдал
И. Удогие
70'
Желтая карточка
Уолес
69'
64'
Замена
А. Ребич
️️️️
А. Салемакерс
64'
Замена
Р. Крунич
️️️️
И. Беннасер
61'
Желтая карточка
П. Калюлю
ГОЛ! 2:1!
Бету
Пас отдал
И. Саксесс
45'
+5
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Н. Перес
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Л. Самарджич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
37
Роберто Перейра
АП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Милан
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-3-2-2
16
Сильвестри
18
Перес
50
Бекао
15
Бийол
13
Удогие
15
Уолес
3
Эхизибуе
10
Самарджич
37
Перейра
23
Бету
90
Саксесс
4-1-1-3-1
16
Меньян
12
Тиав
23
Томори
15
Калюлю
97
Балло-Туре
16
Тонали
10
Беннасер
56
Салемакерс
21
Диас
27
Леау
11
Ибрагимович
13
Удогие
4
Зеегелар
4
Зеегелар
13
Удогие
3
Эхизибуе
2
Эбоселе
2
Эбоселе
3
Эхизибуе
37
Перейра
30
Арслан
30
Арслан
37
Перейра
10
Самарджич
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Самарджич
90
Саксесс
10
Товен
10
Товен
90
Саксесс
56
Салемакерс
9
Ребич
9
Ребич
56
Салемакерс
23
Томори
2
Калабрия
2
Калабрия
23
Томори
10
Беннасер
33
Крунич
33
Крунич
10
Беннасер
11
Ибрагимович
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
11
Ибрагимович
21
Диас
27
Ориги
27
Ориги
21
Диас
Остались в запасе
Удинезе
Милан
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Удинезе - Милан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Удинезе
Милан
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+