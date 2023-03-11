Введите ваш ник на сайте
Материалы

Наполи - Аталанта

11.03.2023, Суббота, 20:00 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 26 тур Наполи - Аталанта
Италия. Серия А (2022/2023)
13 тур
5 ноября, суббота 20:00 Аталанта 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2021/2022)
31 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Аталанта 1:3 Наполи
16 тур
4 декабря, суббота 22:45 Наполи 2:3 Аталанта
Италия. Серия А (2020/2021)
23 тур
21 февраля, воскресенье 20:00 Аталанта 4:2 Наполи
4 тур
17 октября, суббота 16:00 Наполи 4:1 Аталанта
Италия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
ответный матч		 10 февраля, среда 22:45 Аталанта 3:1 Наполи
Италия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
первый матч		 3 февраля, среда 22:45 Наполи 0:0 Аталанта
Италия. Серия А (2019/2020)
29 тур
2 июля, четверг 20:30 Аталанта 2:0 Наполи
10 тур
30 октября, среда 21:00 Наполи 2:2 Аталанта
Италия. Серия А (2018/2019)
33 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Наполи 1:2 Аталанта
14 тур
3 декабря, понедельник 22:30 Аталанта 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
21 тур
21 января, воскресенье 14:30 Аталанта 0:1 Наполи
2 тур
27 августа, воскресенье 21:45 Наполи 3:1 Аталанта
Италия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
2 января, вторник 22:45 Наполи 1:2 Аталанта
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
25 февраля, суббота 20:00 Наполи 0:2 Аталанта
7 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Аталанта 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
2 мая, понедельник 22:00 Наполи 2:1 Аталанта
17 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Аталанта 1:3 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 22:45 Наполи 1:1 Аталанта
9 тур
29 октября, среда 22:45 Аталанта 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 18:00 Аталанта 3:0 Наполи
3 тур
14 сентября, суббота 22:45 Наполи 2:0 Аталанта
Италия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
15 января, среда 23:59 Наполи 3:1 Аталанта
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Наполи 3:2 Аталанта
10 тур
31 октября, среда 23:45 Аталанта 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
11 апреля, среда 22:45 Наполи 1:3 Аталанта
13 тур
26 ноября, суббота 23:45 Аталанта 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
37 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Аталанта
18 тур
6 января, среда 17:00 Аталанта 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 17:00 Наполи 0:0 Аталанта
12 тур
16 ноября, воскресенье 17:00 Аталанта 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Аталанта
14 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Аталанта 5:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
(подробнее)
...
  • ...
    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 11 марта, 21:29

    Хвича продолжает клепать ....

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 