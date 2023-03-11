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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 11 марта 2023
Наполи
11.03.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
60'
Х. Кварацхелия
77'
А. Ррахмани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Аталанта
89'
Замена
А. Лукман
️️️️
Р. Толой
Замена
А. Дзербин
️️️️
Х. Кварацхелия
85'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
85'
ГОЛ! 2:0!
А. Ррахмани
Пас отдал
Э. Эльмас
77'
Замена
Жуан
️️️️
К. Мин-Джэ
76'
69'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Й. Меле
68'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пашалич
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
66'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
66'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
В. Осимхен
60'
46'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Хойлунд
44'
Замена
М. Демирал
️️️️
Б. Джимсити
30'
Желтая карточка
Д. Скальвини
Желтая карточка
В. Осимхен
18'
15'
Желтая карточка
М. Руджери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
45
Осимхен
3-3-1-1-2
1
Муссо
19
Джимсити
42
Скальвини
2
Толой
21
Меле
15
де Рон
13
Руджери
13
Эдерсон
8
Пашалич
19
Хойлунд
91
Сапата
3
Мин-Джэ
15
Жуан
15
Жуан
3
Мин-Джэ
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
7
Кварацхелия
24
Дзербин
24
Дзербин
7
Кварацхелия
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
2
Толой
11
Лукман
11
Лукман
2
Толой
19
Джимсити
28
Демирал
28
Демирал
19
Джимсити
21
Меле
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
21
Меле
8
Пашалич
13
Бога
13
Бога
8
Пашалич
19
Хойлунд
10
Муриэль
10
Муриэль
19
Хойлунд
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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