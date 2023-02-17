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Сассуоло - Наполи

17.02.2023, Пятница, 22:45 мск Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре Италия. Серия А, 23 тур Сассуоло - Наполи
Италия. Серия А (2022/2023)
12 тур
29 октября, суббота 16:00 Наполи 4:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2021/2022)
35 тур
30 апреля, суббота 16:00 Наполи 6:1 Сассуоло
15 тур
1 декабря, среда 22:45 Сассуоло 2:2 Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
25 тур
3 марта, среда 20:30 Сассуоло 3:3 Наполи
6 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Наполи 0:2 Сассуоло
Италия. Серия А (2019/2020)
36 тур
25 июля, суббота 22:45 Наполи 2:0 Сассуоло
17 тур
22 декабря, воскресенье 22:45 Сассуоло 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
27 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Сассуоло 1:1 Наполи
8 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Наполи 2:0 Сассуоло
Италия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
13 января, воскресенье 22:45 Наполи 2:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 19:00 Сассуоло 1:1 Наполи
11 тур
29 октября, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 13:30 Сассуоло 2:2 Наполи
14 тур
28 ноября, понедельник 21:00 Наполи 1:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2015/2016)
20 тур
16 января, суббота 22:45 Наполи 3:1 Сассуоло
1 тур
23 августа, воскресенье 21:45 Сассуоло 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
24 тур
23 февраля, понедельник 21:00 Наполи 2:0 Сассуоло
5 тур
28 сентября, воскресенье 14:30 Сассуоло 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 18:00 Сассуоло 0:2 Наполи
5 тур
25 сентября, среда 22:45 Наполи 1:1 Сассуоло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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    Рейтинг: +686

    egor tikhonov 18 февраля, 00:27

    ай да Хвича , красава потомок лаврушников!

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