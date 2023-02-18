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Сампдория - Болонья

18.02.2023, Суббота, 17:00 мск Италия. Серия А, 23 тур Сампдория - Болонья
Италия. Серия А (2022/2023)
9 тур
8 октября, суббота 21:45 Болонья 1:1 Сампдория
Италия. Серия А (2021/2022)
32 тур
11 апреля, понедельник 21:45 Болонья 2:0 Сампдория
12 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Сампдория 1:2 Болонья
Италия. Серия А (2020/2021)
27 тур
14 марта, воскресенье 14:30 Болонья 3:1 Сампдория
8 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Сампдория 1:2 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
28 тур
28 июня, воскресенье 20:30 Сампдория 1:2 Болонья
9 тур
27 октября, воскресенье 14:30 Болонья 2:1 Сампдория
Италия. Серия А (2018/2019)
33 тур
20 апреля, суббота 16:00 Болонья 3:0 Сампдория
14 тур
1 декабря, суббота 22:30 Сампдория 4:1 Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Сампдория 1:0 Болонья
14 тур
25 ноября, суббота 17:00 Болонья 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
24 тур
12 февраля, воскресенье 20:00 Сампдория 3:1 Болонья
5 тур
21 сентября, среда 19:30 Болонья 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 17:00 Болонья 3:2 Сампдория
3 тур
14 сентября, понедельник 21:45 Сампдория 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 18:00 Сампдория 1:1 Болонья
2 тур
1 сентября, воскресенье 22:45 Болонья 2:2 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Сампдория
14 тур
25 ноября, воскресенье 18:00 Сампдория 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
13 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 3:1 Болонья
6 тур
3 октября, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Сампдория
Италия. Серия А (2009/2010)
28 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Сампдория
9 тур
24 октября, суббота 20:00 Сампдория 4:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Болонья 3:0 Сампдория
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Сампдория 2:0 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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