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Главный судья:
Давиде Масса (Империя)
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Интер - Милан

05.02.2023, Воскресенье, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 21 тур Интер - Милан
Суперкубок Италии 2022
Финал
18 января, среда 22:00 Милан 0:3 Интер
Италия. Серия А (2022/2023)
5 тур
3 сентября, суббота 19:00 Милан 3:2 Интер
Италия. Кубок (2021/2022)
1/2 финала
ответный матч		 19 апреля, вторник 22:00 Интер 3:0 Милан
Италия. Кубок (2021/2022)
1/2 финала
первый матч		 1 марта, вторник 23:00 Милан 0:0 Интер
Италия. Серия А (2021/2022)
24 тур
5 февраля, суббота 20:00 Интер 1:2 Милан
12 тур
7 ноября, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Интер
Италия. Серия А (2020/2021)
23 тур
21 февраля, воскресенье 17:00 Милан 0:3 Интер
4 тур
17 октября, суббота 19:00 Интер 1:2 Милан
Италия. Кубок (2020/2021)
1/4 финала
26 января, вторник 22:45 Интер 2:1 Милан
Италия. Серия А (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 22:45 Интер 4:2 Милан
4 тур
21 сентября, суббота 21:45 Милан 0:2 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 22:30 Милан 2:3 Интер
9 тур
21 октября, воскресенье 21:30 Интер 1:0 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
27 тур
4 апреля, среда 19:30 Милан 0:0 Интер
8 тур
15 октября, воскресенье 21:45 Интер 3:2 Милан
Италия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
27 декабря, среда 22:45 Милан 1:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 13:30 Интер 2:2 Милан
13 тур
20 ноября, воскресенье 22:45 Милан 2:2 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 22:45 Милан 3:0 Интер
3 тур
13 сентября, воскресенье 21:45 Интер 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
19 апреля, воскресенье 21:45 Интер 0:0 Милан
12 тур
23 ноября, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 22:45 Милан 1:0 Интер
17 тур
22 декабря, воскресенье 23:45 Интер 1:0 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
24 февраля, воскресенье 23:45 Интер 1:1 Милан
7 тур
7 октября, воскресенье 22:45 Милан 0:1 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 22:45 Интер 4:2 Милан
18 тур
15 января, воскресенье 23:45 Милан 0:1 Интер
Суперкубок Италии 2011
Финал
6 августа, суббота 16:00 Милан 2:1 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 22:45 Милан 3:0 Интер
12 тур
14 ноября, воскресенье 22:45 Интер 0:1 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
24 января, воскресенье 22:45 Интер 2:0 Милан
2 тур
29 августа, суббота 22:45 Милан 0:4 Интер
Товарищеские матчи 2009

14 августа, пятница 23:30 Милан 0:1 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 22:30 Интер 2:1 Милан
5 тур
28 сентября, воскресенье 22:30 Милан 1:0 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Милан 2:1 Интер
17 тур
23 декабря, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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