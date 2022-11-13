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Материалы

Рома - Торино

13.11.2022, Воскресенье, 17:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 15 тур Рома - Торино
Италия. Серия А (2021/2022)
38 тур
20 мая, пятница 21:45 Торино 0:3 Рома
14 тур
28 ноября, воскресенье 20:00 Рома 1:0 Торино
Италия. Серия А (2020/2021)
31 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Торино 3:1 Рома
12 тур
17 декабря, четверг 22:45 Рома 3:1 Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
37 тур
29 июля, среда 22:45 Торино 2:3 Рома
18 тур
5 января, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Торино
Италия. Серия А (2018/2019)
20 тур
19 января, суббота 17:00 Рома 3:2 Торино
1 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Торино 0:1 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
28 тур
9 марта, пятница 22:45 Рома 3:0 Торино
9 тур
22 октября, воскресенье 16:00 Торино 0:1 Рома
Италия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
20 декабря, среда 19:30 Рома 1:2 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
25 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Рома 4:1 Торино
6 тур
25 сентября, воскресенье 13:30 Торино 3:1 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Рома 3:2 Торино
15 тур
5 декабря, суббота 17:00 Торино 1:1 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
12 апреля, воскресенье 16:00 Торино 1:1 Рома
11 тур
9 ноября, воскресенье 22:45 Рома 3:0 Торино
Италия. Серия А (2013/2014)
30 тур
25 марта, вторник 23:45 Рома 2:1 Торино
11 тур
3 ноября, воскресенье 23:45 Торино 1:1 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Торино 1:2 Рома
13 тур
19 ноября, понедельник 23:45 Рома 2:0 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Рома 3:2 Торино
19 тур
18 января, воскресенье 17:00 Торино 0:1 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Рома 4:1 Торино
16 тур
16 декабря, воскресенье 17:00 Торино 0:0 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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