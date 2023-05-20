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Енисей - Нефтехимик

20.05.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. Первая лига, 32 тур Енисей - Нефтехимик
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2022/2023)
16 тур
29 октября, суббота 18:30 Нефтехимик 1:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2021/2022)
33 тур
16 апреля, суббота 12:00 Енисей 2:0 Нефтехимик
15 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Нефтехимик 2:3 Енисей
Россия. ФНЛ (2020/2021)
23 тур
21 ноября, суббота 13:00 Енисей 1:0 Нефтехимик
3 тур
12 августа, среда 18:00 Нефтехимик 2:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2019/2020)
25 тур
23 ноября, суббота 14:00 Нефтехимик 1:0 Енисей
7 тур
10 августа, суббота 13:00 Енисей 2:2 Нефтехимик
Россия. ФНЛ (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 12:00 Нефтехимик 0:2 Енисей
1 тур
11 июля, понедельник 15:30 Енисей 0:1 Нефтехимик
Россия. ФНЛ (2013/2014)
32 тур
14 апреля, понедельник 17:30 Нефтехимик 3:2 Енисей
14 тур
16 сентября, понедельник 15:00 Енисей 1:0 Нефтехимик
Россия. ФНЛ (2012/2013)
33 тур
19 мая, воскресенье 13:00 Енисей 2:2 Нефтехимик
17 тур
22 октября, понедельник 19:00 Нефтехимик 1:0 Енисей
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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