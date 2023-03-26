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Шинник - Нефтехимик

26.03.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. Первая лига, 24 тур Шинник - Нефтехимик
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2022/2023)
8 тур
4 сентября, воскресенье 18:00 Нефтехимик 1:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2020/2021)
35 тур
7 апреля, среда 18:00 Нефтехимик 1:1 Шинник
15 тур
13 октября, вторник 18:30 Шинник 1:2 Нефтехимик
Россия. ФНЛ (2019/2020)
13 тур
14 сентября, суббота 16:00 Нефтехимик 2:2 Шинник
Россия. ФНЛ (2016/2017)
34 тур
29 апреля, суббота 16:00 Шинник 2:1 Нефтехимик
16 тур
8 октября, суббота 18:00 Нефтехимик 1:2 Шинник
Россия. ФНЛ (2013/2014)
35 тур
30 апреля, среда 18:30 Шинник 3:0 Нефтехимик
17 тур
7 октября, понедельник 16:00 Нефтехимик 1:2 Шинник
Россия. ФНЛ (2012/2013)
31 тур
7 мая, вторник 19:00 Шинник 2:1 Нефтехимик
15 тур
8 октября, понедельник 19:00 Нефтехимик 1:2 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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