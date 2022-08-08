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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Рубин
Нефтехимик - Рубин: обзор матча 08 августа 2022
Нефтехимик
08.08.2022, понедельник, 18:00
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
49'
Р. Денисов
76'
П. Котов
2'
В. Лисакович
68'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Рубин
Замена
М. Лайкин
️️️️
В. Галиулин
90'
+4
Желтая карточка
И. Школик
89'
Желтая карточка
Ф. Дворецков
89'
Желтая карточка
А. Бердников
88'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
А. Бердников
88'
83'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Д. Фамейе
78'
Желтая карточка
М. Апшацев
Желтая карточка
Н. Калугин
77'
ГОЛ! 2:2!
П. Котов
76'
Замена
А. Терехов
️️️️
А. Котик
70'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Р. Безруков
69'
Замена
И. Школик
️️️️
Р. Денисов
69'
68'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фамейе
57'
Красная карточка
О. Иванов
54'
Замена
М. Апшацев
️️️️
К. Косарев
54'
Замена
А. Саплинов
️️️️
В. Чуперка
ГОЛ! 1:1!
Р. Денисов
49'
47'
Желтая карточка
Д. Кабутов
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Лисакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Вагиз Галиулин
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-2-1-1-2
96
Обухов
17
Котов
44
Калугин
12
Ширяев
21
Бердников
5
Москвичев
16
Денисов
23
Безруков
21
Галиулин
9
Котик
25
Уридия
4-3-3
99
Дюпин
70
Кабутов
27
Грицаенко
14
Мартынович
71
Самошников
21
Зотов
19
Иванов
92
Чуперка
22
Косарев
99
Лисакович
7
Фамейе
23
Безруков
22
Дворецков
22
Дворецков
23
Безруков
9
Котик
11
Терехов
11
Терехов
9
Котик
16
Денисов
20
Школик
20
Школик
16
Денисов
21
Галиулин
83
Лайкин
83
Лайкин
21
Галиулин
21
Бердников
2
Ситдиков
2
Ситдиков
21
Бердников
22
Косарев
6
Апшацев
6
Апшацев
22
Косарев
92
Чуперка
55
Саплинов
55
Саплинов
92
Чуперка
7
Фамейе
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Фамейе
Остались в запасе
Нефтехимик
Рубин
2
Давид Хубаев
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
17
Игорь Горбунов
ЛВ
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
2
Давид Хубаев
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Нефтехимик - Рубин
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Нефтехимик
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