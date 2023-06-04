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Реал - Атлетик

04.06.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 38 тур Реал - Атлетик
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
18 тур
22 января, воскресенье 23:00 Атлетик 0:2 Реал
Испания. Кубок (2021/2022)
1/4 финала
3 февраля, четверг 23:30 Атлетик 1:0 Реал
Суперкубок Испании (2021/2022)
Финал
16 января, воскресенье 21:30 Реал 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2021/2022)
21 тур
22 декабря, среда 23:30 Атлетик 1:2 Реал
9 тур
1 декабря, среда 23:00 Реал 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2020/2021)
37 тур
16 мая, воскресенье 19:30 Атлетик 0:1 Реал
19 тур
16 декабря, среда 00:01 Реал 3:1 Атлетик
Суперкубок Испании (2020/2021)
1/2 финала
14 января, четверг 23:00 Реал 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2019/2020)
34 тур
5 июля, воскресенье 15:00 Атлетик 0:1 Реал
18 тур
22 декабря, воскресенье 23:00 Реал 0:0 Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 17:15 Реал 3:0 Атлетик
4 тур
15 сентября, суббота 21:45 Атлетик 1:1 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 22:30 Реал 1:1 Атлетик
14 тур
2 декабря, суббота 22:45 Атлетик 0:0 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
18 марта, суббота 18:15 Атлетик 1:2 Реал
9 тур
23 октября, воскресенье 21:45 Реал 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
13 февраля, суббота 18:00 Реал 4:2 Атлетик
5 тур
23 сентября, среда 22:00 Атлетик 1:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
7 марта, суббота 20:00 Атлетик 1:0 Реал
7 тур
5 октября, воскресенье 23:00 Реал 5:0 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 23:59 Атлетик 1:1 Реал
3 тур
1 сентября, воскресенье 14:00 Реал 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
14 апреля, воскресенье 23:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
18 ноября, воскресенье 01:00 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 23:59 Атлетик 0:3 Реал
1 тур
23 января, понедельник 00:30 Реал 4:1 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
31 тур
9 апреля, суббота 20:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
20 ноября, суббота 23:55 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Реал 5:1 Атлетик
18 тур
16 января, суббота 22:00 Атлетик 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
14 марта, суббота 23:55 Атлетик 2:5 Реал
8 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Реал 3:0 Атлетик
15 тур
8 декабря, суббота 23:55 Атлетик 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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