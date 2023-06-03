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Оренбург - Динамо

03.06.2023, Суббота, 00:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. Премьер-лига, 30 тур Оренбург - Динамо
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи 2023

22 января, воскресенье 10:00 Динамо 3:3 Оренбург
Россия. Кубок (2022/2023), группа C
6 тур
27 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Оренбург
3 тур
28 сентября, среда 17:30 Оренбург 2:2
(4:3)п		 Динамо
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
13 тур
15 октября, суббота 19:30 Динамо 3:2 Оренбург
Россия. Кубок (2021/2022), группа 11
3 тур
26 октября, вторник 15:00 Оренбург 0:3 Динамо
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
22 июля, среда 19:00 Динамо 0:1 Оренбург
12 тур
5 октября, суббота 14:00 Оренбург 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
16 марта, суббота 11:30 Оренбург 1:0 Динамо
6 тур
2 сентября, воскресенье 16:30 Динамо 2:0 Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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