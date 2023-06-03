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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Динамо
Оренбург - Динамо: обзор матча 03 июня 2023
Оренбург
03.06.2023, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
6'
Б. Мансилья
40'
Д. Воробьев
75'
Л. Вера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Динамо
Замена
Д. Капустянский
️️️️
Л. Вера
89'
85'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
А. Захарян
Замена
Н. Титков
️️️️
Г. Флорентин
79'
ГОЛ! 3:0!
Л. Вера
Пас отдал
Г. Флорентин
75'
69'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Я. Гладышев
Замена
Х. Марин
️️️️
Д. Воробьев
69'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Б. Мансилья
69'
Замена
С. Оганесян
️️️️
В. Обухов
68'
66'
Замена
Э. Даса
️️️️
С. Паршивлюк
ГОЛ! 2:0!
Д. Воробьев
Пас отдал
Л. Вера
40'
38'
Желтая карточка
М. Нгамале
ГОЛ! 1:0!
Б. Мансилья
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
23
Арсен Захарян
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
4-2-2-2
1
Кеняйкин
2
Печенин
3
Гойкович
2
Перес
15
Эктов
55
Капленко
32
Вера
11
Мансилья
10
Флорентин
10
Воробьев
13
Обухов
4-2-2-2
31
Лещук
18
Паршивлюк
4
Сазонов
2
Маричаль
93
Лаксальт
74
Фомин
17
Норманн
23
Захарян
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
10
Воробьев
26
Марин
26
Марин
10
Воробьев
10
Флорентин
18
Титков
18
Титков
10
Флорентин
32
Вера
70
Капустянский
70
Капустянский
32
Вера
11
Мансилья
17
Ковалев
17
Ковалев
11
Мансилья
13
Обухов
9
Оганесян
9
Оганесян
13
Обухов
23
Захарян
50
Кутицкий
50
Кутицкий
23
Захарян
91
Гладышев
7
Скопинцев
7
Скопинцев
91
Гладышев
18
Паршивлюк
2
Даса
2
Даса
18
Паршивлюк
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Оренбург - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Варанцо Петросян
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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