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Ростов - Ахмат

28.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Россия. Премьер-лига, 29 тур Ростов - Ахмат
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023), группа C
6 тур
27 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 3:0 Ахмат
3 тур
29 сентября, четверг 15:00 Ахмат 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
29 октября, суббота 16:30 Ахмат 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
16 тур
27 ноября, суббота 16:30 Ахмат 2:0 Ростов
9 тур
26 сентября, воскресенье 16:30 Ростов 1:2 Ахмат
Россия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
21 февраля, воскресенье 19:30 Ростов 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Ахмат 0:1 Ростов
11 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Ростов 3:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота 19:00 Ахмат 1:1 Ростов
9 тур
16 сентября, понедельник 20:30 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 Ахмат 1:0 Ростов
1 тур
28 июля, суббота 21:30 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 19:00 Ахмат 1:0 Ростов
2 тур
23 июля, воскресенье 20:00 Ростов 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
12 марта, воскресенье 19:00 Ростов 0:0 Ахмат
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Ахмат 0:2 Ростов
1 тур
18 июля, суббота 21:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 19:00 Ростов 0:1 Ахмат
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 17:00 Ахмат 3:0 Ростов
1 тур
15 июля, понедельник 20:00 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Ростов 0:3 Ахмат
11 тур
5 октября, пятница 19:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
18 апреля, четверг 18:00 Ростов 0:0
(4:3)п		 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
41 тур
27 апреля, пятница 19:30 Ростов 1:1 Ахмат
35 тур
17 марта, суббота 16:30 Ахмат 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 20:30 Ахмат 1:1 Ростов
6 тур
23 апреля, суббота 16:15 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
6 августа, пятница 21:00 Ростов 1:0 Ахмат
2 тур
20 марта, суббота 14:15 Ахмат 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Ахмат 1:3 Ростов
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
15 октября, суббота 00:00 Ахмат 2:3 Ростов
11 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Ростов 1:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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