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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Динамо
Химки - Динамо: обзор матча 06 мая 2023
Химки
06.05.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
90+6'
Ф. Смолов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Динамо
Замена
М. Гильерме
️️️️
В. Хубулов
90'
+8
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Смолов
Желтая карточка
П. Голубович
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Д. Макаров
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Долгов
75'
75'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Скопинцев
75'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Л. Гагнидзе
75'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Я. Гладышев
59'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
М. Норманн
Замена
С. Мелентиевич
️️️️
Р. Мирзов
49'
Вторая желтая
М. Гбане
47'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Гулиев
46'
35'
Замена
С. Сазонов
️️️️
Р. Фернандес
32'
Травма
Р. Фернандес
Желтая карточка
Л. Скворцов
24'
Желтая карточка
М. Гбане
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛАЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПАЗ
12
Жаниу Бикел
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЛФ
11
Александр Долгов
ЦФ
24
Мори Гбане
РФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ОП
17
Матиас Норманн
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
РФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
3-3-1-3
1
Митрюшкин
5
Андраде
50
Лысцов
2
Голубович
5
Антич
12
Бикел
2
Скворцов
99
Гулиев
27
Мирзов
11
Долгов
24
Гбане
4-2-1-1-2
1
Шунин
2
Даса
6
Фернандес
5
Майсторович
7
Скопинцев
74
Фомин
23
Гагнидзе
17
Норманн
23
Захарян
91
Гладышев
90
Смолов
27
Мирзов
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
27
Мирзов
99
Гулиев
19
Руденко
19
Руденко
99
Гулиев
11
Долгов
8
Хубулов
8
Хубулов
11
Долгов
Хубулов
95
Гильерме
95
Гильерме
Хубулов
91
Гладышев
50
Кутицкий
50
Кутицкий
91
Гладышев
23
Гагнидзе
77
Макаров
77
Макаров
23
Гагнидзе
7
Скопинцев
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Скопинцев
6
Фернандес
4
Сазонов
4
Сазонов
6
Фернандес
17
Норманн
70
Тюкавин
70
Тюкавин
17
Норманн
Остались в запасе
Химки
Динамо
88
Виталий Гудиев
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Химки - Динамо
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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