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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Сочи
Локомотив - Сочи: обзор матча 08 мая 2023
Локомотив
08.05.2023, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
41'
Н. Тикнизян
45+3'
А. Карпукас
76'
В. Изидор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Сочи
Желтая карточка
И. Смольников
81'
ГОЛ! 3:0!
В. Изидор
76'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
А. Дзюба
76'
75'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
К. Кравцов
66'
Замена
А. Макарчук
️️️️
К. Заика
66'
Замена
М. Сиссако
️️️️
И. Юрганов
Желтая карточка
Е. Погостнов
58'
Замена
В. Изидор
️️️️
А. Миранчук
57'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Глушенков
57'
Замена
И. Смольников
️️️️
М. Ненахов
46'
46'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Жоаозиньо
ГОЛ! 2:0!
А. Карпукас
45'
+3
Желтая карточка
Д. Баринов
43'
ГОЛ! 1:0!
Н. Тикнизян
41'
37'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Л. Джорджевич
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
С. Магкеев
35'
Желтая карточка
М. Ненахов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
99
Мигел
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-2-2-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
27
Магкеев
59
Погостнов
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
40
Камано
21
Миранчук
10
Глушенков
22
Дзюба
3-3-3-1
16
Адамов
27
Заика
20
Юрганов
3
Дркушич
34
Маргасов
5
Кравцов
32
Терехов
16
Нобоа
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
19
Джорджевич
10
Глушенков
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
10
Глушенков
27
Магкеев
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
27
Магкеев
24
Ненахов
8
Смольников
8
Смольников
24
Ненахов
21
Миранчук
18
Изидор
18
Изидор
21
Миранчук
22
Дзюба
18
Игнатьев
18
Игнатьев
22
Дзюба
27
Заика
17
Макарчук
17
Макарчук
27
Заика
20
Юрганов
5
Сиссако
5
Сиссако
20
Юрганов
5
Кравцов
20
Шипунов
20
Шипунов
5
Кравцов
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
Остались в запасе
Локомотив
Сочи
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
99
Мигел
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
99
Мигел
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Локомотив - Сочи
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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