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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Нижний Новгород
Торпедо - Нижний Новгород: обзор матча 09 октября 2022
Торпедо
09.10.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Нижний Новгород
82'
Желтая карточка
М. Майга
81'
Замена
М. Янсане
️️️️
Милсон
81'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Э. Набиуллин
Замена
Е. Прошкин
️️️️
Д. Караев
78'
Красная карточка
Р. Нетфуллин
75'
66'
Желтая карточка
И. Агапов
Замена
М. Коста
️️️️
М. Каймаков
62'
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Лебеденко
62'
59'
Замена
Э. Севикян
️️️️
В. Кротов
31'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Д. Стоцкий
27'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
15'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
И. Кутепов
13'
Желтая карточка
И. Савич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Игор Савич
ОП
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
4-2-2-2
23
Бабурин
90
Роганович
2
Кутепов
22
Кожемякин
8
Смольников
6
Савич
97
Чурич
52
Нетфуллин
10
Каймаков
10
Лебеденко
10
Караев
3-3-3-1
50
Гойло
5
Масоэро
14
Агапов
24
Гоцук
89
Стоцкий
8
Майга
3
Набиуллин
57
Кротов
5
Михайлов
7
Милсон
99
Сулейманов
10
Караев
28
Прошкин
28
Прошкин
10
Караев
2
Кутепов
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
2
Кутепов
10
Лебеденко
90
Турищев
90
Турищев
10
Лебеденко
10
Каймаков
9
Коста
9
Коста
10
Каймаков
3
Набиуллин
6
Юлдошев
6
Юлдошев
3
Набиуллин
57
Кротов
19
Севикян
19
Севикян
57
Кротов
89
Стоцкий
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
89
Стоцкий
7
Милсон
95
Янсане
95
Янсане
7
Милсон
Остались в запасе
Торпедо
Нижний Новгород
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Николай Савичев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Торпедо - Нижний Новгород
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Константин Юданов
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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