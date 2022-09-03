Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Химки
Оренбург - Химки: обзор матча 03 сентября 2022
Оренбург
03.09.2022, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Химки
37'
В. Писарский
39'
Х. Марин
72'
Х. Марин
24'
А. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Химки
Замена
И. Башич
️️️️
Г. Флорентин
83'
77'
Замена
А. Черный
️️️️
А. Зуев
ГОЛ! 3:1!
Х. Марин
Пас отдал
Л. Вера
72'
Желтая карточка
Л. Вера
69'
Желтая карточка
Т. Аюпов
51'
Желтая карточка
М. Сиваков
47'
46'
Замена
Н. Главчич
️️️️
Е. Данилкин
46'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Долгов
46'
Замена
И. Камышев
️️️️
Б. Магомедов
43'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
ГОЛ! 2:1!
Х. Марин
39'
ГОЛ! 1:1!
В. Писарский
37'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Долгов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
10
Габриэль Флорентин
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кеняйкин
2
Печенин
3
Гойкович
4
Хотулев
3
Сиваков
8
Аюпов
10
Флорентин
32
Вера
26
Марин
7
Гурциев
77
Писарский
3-1-1-3-2
22
Лантратов
15
Данилкин
15
Тихий
25
Филин
24
Гбане
88
Глушаков
11
Ломовицкий
97
Магомедов
17
Зуев
11
Долгов
44
Кухарчук
10
Флорентин
13
Башич
13
Башич
10
Флорентин
17
Зуев
27
Черный
27
Черный
17
Зуев
15
Данилкин
35
Главчич
35
Главчич
15
Данилкин
97
Магомедов
11
Камышев
11
Камышев
97
Магомедов
11
Долгов
7
Садыгов
7
Садыгов
11
Долгов
Остались в запасе
Оренбург
Химки
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Химки
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Оренбург
Химки
Кубок России: шансы «Оренбурга» и «Спартака» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:19
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Кубок России: шансы «Оренбурга» и «Спартака» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:19
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+