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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Урал
Динамо - Урал: обзор матча 03 сентября 2022
Динамо
03.09.2022, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Урал
38'
К. Тюкавин
59'
Д. Макаров
44'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Урал
89'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Макаров
89'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Л. Гагнидзе
89'
87'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Егорычев
79'
Желтая карточка
М. Бевеев
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Тюкавин
79'
70'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
В. Подберезкин
Замена
Я. Гладышев
️️️️
В. Грулев
63'
62'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Ю. Газинский
62'
Замена
А. Юшин
️️️️
Р. Гаджимурадов
ГОЛ! 2:1!
Д. Макаров
Пас отдал
Д. Фомин
59'
Желтая карточка
С. Сазонов
52'
44'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
В. Подберезкин
41'
Желтая карточка
А. Мамин
ГОЛ! 1:0!
К. Тюкавин
Пас отдал
С. Паршивлюк
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Урал
94
Илья Быковский
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Сазонов
2
Маричаль
18
Паршивлюк
74
Фомин
23
Гагнидзе
27
Грулев
23
Захарян
77
Макаров
70
Тюкавин
4-4-2
1
Помазун
22
Бевеев
25
Эмерсон
46
Мамин
3
Гогличидзе
92
Подберезкин
18
Газинский
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Гаджимурадов
10
Бикфалви
23
Гагнидзе
50
Кутицкий
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
77
Макаров
88
Лесовой
88
Лесовой
77
Макаров
70
Тюкавин
90
Смолов
90
Смолов
70
Тюкавин
27
Грулев
91
Гладышев
91
Гладышев
27
Грулев
92
Подберезкин
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
92
Подберезкин
5
Егорычев
14
Железнов
14
Железнов
5
Егорычев
10
Гаджимурадов
7
Юшин
7
Юшин
10
Гаджимурадов
18
Газинский
79
Каштанов
79
Каштанов
18
Газинский
Остались в запасе
Динамо
Урал
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Славиша Йоканович
94
Илья Быковский
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
94
Илья Быковский
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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