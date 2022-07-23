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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Урал
Оренбург - Урал: обзор матча 23 июля 2022
Оренбург
23.07.2022, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Урал
46'
В. Писарский
66'
В. Писарский
77'
В. Писарский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Урал
Желтая карточка
Н. Титков
89'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Д. Воробьев
83'
Замена
Н. Титков
️️️️
И. Башич
83'
Желтая карточка
Д. Воробьев
82'
ГОЛ! 3:0!
В. Писарский
77'
ГОЛ! 2:0!
В. Писарский
66'
Замена
Х. Марин
️️️️
Ю. Ковалев
63'
51'
Замена
Эмерсон
️️️️
Р. Гаджимурадов
48'
Желтая карточка
А. Егорычев
ГОЛ! 1:0!
В. Писарский
46'
Замена
В. Писарский
️️️️
В. Полуяхтов
46'
39'
Замена
М. Бевеев
️️️️
А. Юшин
36'
Красная карточка
Л. Гогличидзе
27'
Желтая карточка
И. Коновалов
19'
Желтая карточка
Д. Мишкич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
9
Степан Оганесян
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
АП
15
Александр Эктов
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
26
Химми Марин
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
4-1-3-2
1
Гошев
2
Полуяхтов
4
Хотулев
3
Сиваков
12
Малых
55
Капленко
9
Оганесян
17
Ковалев
15
Эктов
10
Воробьев
13
Башич
3-1-3-3
1
Помазун
63
Кузьмичев
93
Герасимов
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
5
Егорычев
17
Коновалов
33
Мишкич
7
Юшин
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
13
Башич
18
Титков
18
Титков
13
Башич
17
Ковалев
26
Марин
26
Марин
17
Ковалев
10
Воробьев
11
Мансилья
11
Мансилья
10
Воробьев
2
Полуяхтов
77
Писарский
77
Писарский
2
Полуяхтов
10
Гаджимурадов
25
Эмерсон
25
Эмерсон
10
Гаджимурадов
7
Юшин
22
Бевеев
22
Бевеев
7
Юшин
Остались в запасе
Оренбург
Урал
7
Батраз Гурциев
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Оренбург - Урал
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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