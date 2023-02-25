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РБ Лейпциг - Айнтрахт

25.02.2023, Суббота, 17:30 мск Германия. Бундеслига, 22 тур РБ Лейпциг - Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2022/2023)
5 тур
3 сентября, суббота 19:30 Айнтрахт 4:0 РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2021/2022)
27 тур
20 марта, воскресенье 17:30 РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт
10 тур
30 октября, суббота 19:30 Айнтрахт 1:1 РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2020/2021)
25 тур
14 марта, воскресенье 17:30 РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт
8 тур
21 ноября, суббота 20:30 Айнтрахт 1:1 РБ Лейпциг
Германия. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
4 февраля, вторник 20:30 Айнтрахт 3:1 РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2019/2020)
19 тур
25 января, суббота 17:30 Айнтрахт 2:0 РБ Лейпциг
2 тур
25 августа, воскресенье 16:30 РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2018/2019)
21 тур
9 февраля, суббота 17:30 РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт
4 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Айнтрахт 1:1 РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2017/2018)
23 тур
19 февраля, понедельник 22:30 Айнтрахт 2:1 РБ Лейпциг
6 тур
23 сентября, суббота 16:30 РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2016/2017)
34 тур
20 мая, суббота 16:30 Айнтрахт 2:2 РБ Лейпциг
17 тур
21 января, суббота 20:30 РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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