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Материалы

Монако - Ницца

26.02.2023, Воскресенье, 19:05 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 25 тур Монако - Ницца
Франция. Лига 1 (2022/2023)
6 тур
4 сентября, воскресенье 21:45 Ницца 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2021/2022)
33 тур
20 апреля, среда 20:00 Монако 1:0 Ницца
6 тур
19 сентября, воскресенье 14:00 Ницца 2:2 Монако
Франция. Кубок (2020/2021)
1/16 финала
8 марта, понедельник 23:00 Ницца 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2020/2021)
23 тур
3 февраля, среда 23:00 Монако 2:1 Ницца
10 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2019/2020)
28 тур
7 марта, суббота 22:00 Ницца 2:1 Монако
7 тур
24 сентября, вторник 22:00 Монако 3:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Ницца 2:0 Монако
17 тур
16 января, среда 21:00 Монако 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2017/2018)
21 тур
16 января, вторник 23:00 Монако 2:2 Ницца
5 тур
9 сентября, суббота 18:00 Ницца 4:0 Монако
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/4 финала
9 января, вторник 23:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 19:00 Монако 3:0 Ницца
6 тур
21 сентября, среда 20:00 Ницца 4:0 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 16:00 Монако 1:0 Ницца
1 тур
8 августа, суббота 22:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
20 февраля, пятница 22:30 Ницца 0:1 Монако
8 тур
27 сентября, суббота 16:00 Монако 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Монако 1:0 Ницца
16 тур
3 декабря, вторник 23:59 Ницца 0:3 Монако
Франция. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
12 февраля, среда 23:55 Ницца 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 21:00 Ницца 3:2 Монако
15 тур
27 ноября, суббота 21:00 Монако 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 21:00 Монако 3:2 Ницца
6 тур
19 сентября, суббота 21:00 Ницца 1:3 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 21:00 Ницца 0:0 Монако
9 тур
18 октября, суббота 21:00 Монако 1:2 Ницца
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
25 января, воскресенье 22:45 Монако 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Ницца 0:2 Монако
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Монако 1:1 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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