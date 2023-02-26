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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ницца
Монако - Ницца: обзор матча 26 февраля 2023
Монако
26.02.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 3
Завершен
Ницца
8'
Т. Моффи
26'
Т. Моффи
43'
К. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Ницца
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Э. Бен-Сегир
81'
81'
Замена
Б. Браими
️️️️
Т. Моффи
81'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Х. Будауи
81'
Замена
Б. Буанани
️️️️
Г. Лаборд
71'
Замена
С. Диоп
️️️️
К. Тюрам
Замена
К. Энрике
️️️️
Б. Эмболо
46'
Замена
Э. Диоп
️️️️
К. Матсима
46'
Замена
А. Головин
️️️️
М. Боадю
46'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
И. Якобс
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
К. Тюрам
Пас отдал
Т. Моффи
35'
Замена
П. Росарио
️️️️
А. Рэмзи
28'
Желтая карточка
А. Рэмзи
26'
ГОЛ! 0:2!
Т. Моффи
Пас отдал
К. Тюрам
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Данте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
3-1-1-3-2
1
Нюбель
5
Сарр
5
Матсима
5
Дисаси
4
Камара
24
Фофана
4
Якобс
29
Бен-Сегир
15
Дьятта
7
Эмболо
10
Боадю
4-1-2-2
1
Шмейхель
4
Данте
20
Тодибо
55
Ндайшими
3
Лотомба
19
Тюрам
21
Рэмзи
6
Будауи
9
Моффи
9
Лаборд
7
Эмболо
12
Энрике
12
Энрике
7
Эмболо
5
Матсима
37
Диоп
37
Диоп
5
Матсима
10
Боадю
10
Головин
10
Головин
10
Боадю
29
Бен-Сегир
10
Мартинш
10
Мартинш
29
Бен-Сегир
4
Якобс
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
4
Якобс
21
Рэмзи
13
Росарио
13
Росарио
21
Рэмзи
6
Будауи
6
Баркли
6
Баркли
6
Будауи
19
Тюрам
10
Диоп
10
Диоп
19
Тюрам
9
Моффи
7
Браими
7
Браими
9
Моффи
9
Лаборд
26
Буанани
26
Буанани
9
Лаборд
Остались в запасе
Монако
Ницца
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
77
Тедди Булхенди
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Монако - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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