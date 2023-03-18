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Ливерпуль - Фулхэм

18.03.2023, Суббота, 18:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 28 тур Ливерпуль - Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
1 тур
6 августа, суббота 14:30 Фулхэм 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
27 тур
7 марта, воскресенье 17:00 Ливерпуль 0:1 Фулхэм
12 тур
13 декабря, воскресенье 19:30 Фулхэм 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
31 тур
17 марта, воскресенье 17:15 Фулхэм 1:2 Ливерпуль
12 тур
11 ноября, воскресенье 15:00 Ливерпуль 2:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
12 февраля, среда 23:59 Фулхэм 2:3 Ливерпуль
11 тур
9 ноября, суббота 19:00 Ливерпуль 4:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Фулхэм 1:3 Ливерпуль
18 тур
22 декабря, суббота 21:30 Ливерпуль 4:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
34 тур
1 мая, вторник 22:45 Ливерпуль 0:1 Фулхэм
14 тур
5 декабря, понедельник 23:59 Фулхэм 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
36 тур
9 мая, понедельник 23:00 Фулхэм 2:5 Ливерпуль
18 тур
26 января, среда 23:00 Ливерпуль 1:0 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Ливерпуль 0:0 Фулхэм
11 тур
31 октября, суббота 18:00 Фулхэм 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
31 тур
4 апреля, суббота 20:30 Фулхэм 0:1 Ливерпуль
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Ливерпуль 0:0 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
35 тур
19 апреля, суббота 18:00 Фулхэм 0:2 Ливерпуль
13 тур
10 ноября, суббота 20:15 Ливерпуль 2:0 Фулхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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