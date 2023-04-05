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Вест Хэм - Ньюкасл

05.04.2023, Среда, 22:00 мск Лондон, стадион Лондон Англия. Премьер-лига, 7 тур Вест Хэм - Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
22 тур
4 февраля, суббота 20:30 Ньюкасл 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
19 февраля, суббота 15:30 Вест Хэм 1:1 Ньюкасл
1 тур
15 августа, воскресенье 16:00 Ньюкасл 2:4 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
32 тур
17 апреля, суббота 14:30 Ньюкасл 3:2 Вест Хэм
1 тур
12 сентября, суббота 22:00 Вест Хэм 0:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
33 тур
5 июля, воскресенье 16:15 Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
11 тур
2 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
2 марта, суббота 20:30 Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
14 тур
1 декабря, суббота 18:00 Ньюкасл 0:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
23 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
3 тур
26 августа, суббота 17:00 Ньюкасл 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 18:00 Ньюкасл 2:1 Вест Хэм
5 тур
14 сентября, понедельник 22:00 Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Ньюкасл 2:0 Вест Хэм
13 тур
29 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
18 января, суббота 19:00 Вест Хэм 1:3 Ньюкасл
2 тур
24 августа, суббота 18:00 Ньюкасл 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
4 мая, суббота 18:00 Вест Хэм 0:0 Ньюкасл
11 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Ньюкасл 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 22:45 Ньюкасл 5:0 Вест Хэм
9 тур
23 октября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
5 тур
20 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
36 тур
26 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 2:2 Ньюкасл
7 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 37 28 5 4 94:32 +62 89
2. Арсенал 37 25 6 6 83:43 +40 81
3. Манчестер Юн 37 22 6 9 56:42 +14 72
4. Ньюкасл 37 19 13 5 67:32 +35 70
5. Ливерпуль 37 19 9 9 71:43 +28 66
6. Брайтон 37 18 8 11 71:51 +20 62
7. Астон Вилла 37 17 7 13 49:45 +4 58
8. Тоттенхэм 37 17 6 14 66:62 +4 57
9. Брентфорд 37 14 14 9 57:46 +11 56
10. Фулхэм 37 15 7 15 54:51 +3 52
11. Кристал Пэлас 37 11 11 15 39:48 -9 44
12. Челси 37 11 10 16 37:46 -9 43
13. Вулверхэмптон 37 11 8 18 31:53 -22 41
14. Вест Хэм 37 11 7 19 41:53 -12 40
15. Борнмут 37 11 6 20 37:70 -33 39
16. Ноттингем Форест 37 9 10 18 37:67 -30 37
17. Эвертон 37 7 12 18 33:57 -24 33
18. Лестер 37 8 7 22 49:67 -18 31
19. Лидс 37 7 10 20 47:74 -27 31
20. Саутгемптон 37 6 6 25 32:69 -37 24
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