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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 05 апреля 2023
Вест Хэм
05.04.2023, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 5
Завершен
Ньюкасл
40'
К. Зума
6'
К. Уилсон
13'
Жоэлинтон
46'
К. Уилсон
82'
А. Исак
90'
Жоэлинтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
90'
ГОЛ! 1:5!
Жоэлинтон
Пас отдал
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
Ф. Даунс
88'
85'
Замена
М. Таргетт
️️️️
Д. Берн
82'
ГОЛ! 1:4!
А. Исак
64'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Д. Мерфи
64'
Замена
А. Исак
️️️️
К. Уилсон
64'
Замена
Э. Гордон
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
63'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Т. Соучек
63'
Замена
М. Корне
️️️️
С. Бенрахма
63'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
Т. Керер
63'
52'
Желтая карточка
Жоэлинтон
46'
ГОЛ! 1:3!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Мерфи
Желтая карточка
Эмерсон
42'
ГОЛ! 1:2!
К. Зума
Пас отдал
Д. Боуэн
40'
13'
ГОЛ! 0:2!
Жоэлинтон
Пас отдал
Ф. Шер
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Пас отдал
А. Сен-Максимен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
4
Зума
21
Агер
6
Керер
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-2-2-2
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
5
Шер
33
Берн
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
6
Керер
34
Цоуфал
34
Цоуфал
6
Керер
28
Соучек
4
Даунс
4
Даунс
28
Соучек
10
Бенрахма
70
Корне
70
Корне
10
Бенрахма
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
10
Сен-Максимен
10
Гордон
10
Гордон
10
Сен-Максимен
33
Берн
23
Таргетт
23
Таргетт
33
Берн
23
Мерфи
28
Уиллок
28
Уиллок
23
Мерфи
13
Уилсон
9
Исак
9
Исак
13
Уилсон
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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