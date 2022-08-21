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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Ислочь
Шахтер - Ислочь: обзор матча 21 августа 2022
Шахтер
21.08.2022, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ислочь
12'
Н. Антич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Ислочь
Замена
Н. Корзун
️️️️
М. Скавыш
69'
64'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
О. Никифоренко
46'
Замена
К. Леонович
️️️️
В. Морозов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Антич
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
6
Ардит Крыми
ОП
24
Заим Диванович
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
18
Никита Корзун
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
Ислочь
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
3-2-1-1-3
41
Плотников
5
Антич
24
Филипенко
99
Шевченко
6
Крыми
24
Диванович
28
Забелин
98
Подстрелов
15
Скавыш
77
Плакка Фессу
22
Черняк
4-1-2-1-2
1
Игнатович
32
Пигас
5
Ковель
4
Калачев
33
Ибрахим
10
Лисакович
91
Патоцкий
11
Лисакович
82
Никифоренко
9
Морозов
7
Соса
15
Скавыш
18
Корзун
18
Корзун
15
Скавыш
82
Никифоренко
7
Ровдо
7
Ровдо
82
Никифоренко
9
Морозов
9
Леонович
9
Леонович
9
Морозов
Остались в запасе
Шахтер
Ислочь
77
Роман Юзепчук
ПЗ
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
77
Роман Юзепчук
ПЗ
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Шахтер - Ислочь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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