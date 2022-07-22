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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Палмейрас
Америка Минейро - Палмейрас: обзор матча 22 июля 2022
Америка Минейро
22.07.2022, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Палмейрас
65'
Г. Скарпа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Палмейрас
87'
Замена
Г. Менино
️️️️
Данило
Замена
G. Marques
️️️️
Матеузиньо
83'
78'
Замена
Майке
️️️️
Дуду
78'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Уэсли
Замена
C. Alberto
️️️️
Э.
75'
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
П. Габриэл
70'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Эвералдо
70'
65'
ГОЛ! 0:1!
Г. Скарпа
Пас отдал
М. Роша
Желтая карточка
P.
61'
Желтая карточка
R. Cáceres
56'
Желтая карточка
Матеузиньо
56'
56'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Р. Вейга
Желтая карточка
Я. Майдана
51'
Замена
R. Cáceres
️️️️
Д. Авелар
47'
40'
Желтая карточка
Данило
17'
Желтая карточка
Уэсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
17
Матеузиньо
ЦП
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
12
Вандерлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
75
Родригиньо
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
2-1-5
22
Авелар
2
Майдана
17
Матеузиньо
37
Эвералдо
19
Энрике
7
Педро Габриэл
8
Жуниньо
33
Эдер
3-1-1-3-1
1
Вевертон
14
Роша
13
Луан
15
Гомес
8
Данило
93
Зе Рафаэль
21
Уэсли
23
Вейга
92
Дуду
12
Вандерлан
22
Авелар
27
27
22
Авелар
17
Матеузиньо
16
16
17
Матеузиньо
7
Педро Габриэл
11
Азеведо
11
Азеведо
7
Педро Габриэл
19
Энрике
99
99
19
Энрике
37
Эвералдо
10
10
37
Эвералдо
92
Дуду
12
Майке
12
Майке
92
Дуду
8
Данило
25
Менино
25
Менино
8
Данило
23
Вейга
10
Скарпа
10
Скарпа
23
Вейга
21
Уэсли
77
Лопес
77
Лопес
21
Уэсли
Остались в запасе
Америка Минейро
Палмейрас
13
Артур
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
14
Марсело Ломба
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
13
Артур
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Америка Минейро - Палмейрас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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