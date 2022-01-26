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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Египет
Кот-д'Ивуар - Египет: обзор матча 26 января 2022
Кот-д'Ивуар
26.01.2022, среда, 19:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Египет
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кот-д'Ивуар - Египет
Желтая карточка
В. Заа
118'
Желтая карточка
С. Дели
112'
Замена
М. Корне
️️️️
С. Аллер
105'
91'
Замена
М. Шериф
️️️️
М. Мохамед
90'
+2
Желтая карточка
Зизо
88'
Замена
Габаски
️️️️
А. Эль-Шенави
84'
Замена
Зизо
️️️️
Х. Фатхи
Замена
Ж. Бога
️️️️
Ж. Мишель Сери
72'
Замена
В. Заа
️️️️
М. Градель
71'
71'
Замена
Трезеге
️️️️
О. Мармуш
Замена
С. Ди
️️️️
Ф. Кессье
30'
Желтая карточка
Э. Байи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
19
Симон Дели
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
0
Амр Сулейя
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Кот-д'Ивуар
1
Элизер Ира Тапе
ВР
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
0
Максвел Корне
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
0
Хабиб Майга
ОП
20
Серей Ди
ЦП
0
Йоан Боли
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Египет
1
Габаски
ВР
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
17
Моханад Лашин
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
25
Зизо
ПВ
19
Марван Хамди
ЦФ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
4-1-3-2
23
Сангаре
3
Конан
21
Байи
19
Дели
17
Орье
18
Сангаре
4
Сери
8
Кессье
15
Градель
26
Пепе
22
Аллер
4-1-2-1-2
1
Эль-Шенави
4
Камаль
6
Хегази
6
Абдельмонем
13
Фатух
14
Фатхи
0
Сулейя
17
Эль-Ненни
10
Салах
11
Мохамед
22
Мармуш
8
Кессье
20
Ди
20
Ди
8
Кессье
15
Градель
10
Заа
10
Заа
15
Градель
22
Аллер
0
Корне
0
Корне
22
Аллер
4
Сери
13
Бога
13
Бога
4
Сери
1
Эль-Шенави
1
Габаски
1
Габаски
1
Эль-Шенави
22
Мармуш
7
Трезеге
7
Трезеге
22
Мармуш
14
Фатхи
25
Зизо
25
Зизо
14
Фатхи
11
Мохамед
9
Шериф
9
Шериф
11
Мохамед
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Египет
1
Элизер Ира Тапе
ВР
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
0
Хабиб Майга
ОП
10
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
0
Йоан Боли
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
17
Моханад Лашин
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
19
Марван Хамди
ЦФ
Остались в запасе
1
Элизер Ира Тапе
ВР
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
0
Хабиб Майга
ОП
10
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
0
Йоан Боли
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
17
Моханад Лашин
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
19
Марван Хамди
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Египет
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Япома
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