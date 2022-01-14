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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Гвинея
Сенегал - Гвинея: обзор матча 14 января 2022
Сенегал
14.01.2022, пятница, 16:00
Кубок африканских наций, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сенегал - Гвинея
90'
+1
Замена
М. Силла
️️️️
М. Гилявоги
Замена
Б. Кейта
️️️️
Б. Сарр
90'
+1
83'
Желтая карточка
А. Кейта
Замена
Ж. Лопи
️️️️
Б. Диа
81'
80'
Желтая карточка
И. Силла
78'
Замена
М. Конате
️️️️
А. Диавара
Желтая карточка
Ш. Куяте
75'
Замена
Х. Диалло
️️️️
М. Тиам
74'
66'
Замена
И. Конте
️️️️
И. Мориба
64'
Желтая карточка
Н. Кейта
49'
Желтая карточка
А. Диавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Буна Сарр
ПЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
25
Мамаду Лум
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
0
Маме Тиам
ЦП
9
Булайе Диа
ЦФ
2
Салиу Сисс
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Гвинея
1
Али Кейта
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Ибрахима Конте
ЦЗ
7
Ибрахима Сиссе
ПЗ
6
Амаду Диавара
ОП
10
Илаш Мориба
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Мохамед Байо
ЦФ
7
Морган Гилявоги
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Сенегал
28
Алиу Бадара Фати
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
24
Мустафа Наме
ЦП
13
Жозеф Лопи
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Гвинея
22
Ибрахим Коне
ВР
17
Усман Канте
ЦЗ
15
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
25
Мамаду Диалло
ЛВ
18
Сейдуба Сума
ЦП
19
Мамаду Кане
ЦП
0
Сори Каба
ЦФ
14
Морлайе Силла
ЦФ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
20
Мори Конате
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Дьенг
0
Сарр
22
Диалло
4
Сиссе
0
Мбайе
25
Лум
8
Куяте
0
Тиам
10
Мане
2
Сисс
9
Диа
3-3-2-2
1
Кейта
4
Соу
13
Камара
4
Конте
7
Сиссе
6
Диавара
3
Силла
10
Мориба
8
Кейта
7
Гилявоги
11
Байо
9
Диа
13
Лопи
13
Лопи
9
Диа
0
Сарр
20
Кейта
20
Кейта
0
Сарр
0
Тиам
20
Диалло
20
Диалло
0
Тиам
7
Гилявоги
14
Силла
14
Силла
7
Гилявоги
10
Мориба
4
Конте
4
Конте
10
Мориба
6
Диавара
20
Конате
20
Конате
6
Диавара
Остались в запасе
Сенегал
Гвинея
28
Алиу Бадара Фати
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
22
Ибрахим Коне
ВР
17
Усман Канте
ЦЗ
15
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
18
Сейдуба Сума
ЦП
19
Мамаду Кане
ЦП
25
Мамаду Диалло
ЛВ
0
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Остались в запасе
28
Алиу Бадара Фати
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
Остались в запасе
22
Ибрахим Коне
ВР
17
Усман Канте
ЦЗ
15
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
18
Сейдуба Сума
ЦП
19
Мамаду Кане
ЦП
25
Мамаду Диалло
ЛВ
0
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Каба Диавара
Статистика матча Сенегал - Гвинея
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Главный судья:
Тессема Бамлак
Стадион:
Куеконг
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