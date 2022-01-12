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Расписание матчей
Кубок Африки
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар: обзор матча 12 января 2022
Экваториальная Гвинея
12.01.2022, среда, 22:00
Кубок африканских наций, группа E, 1 тур
0 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
5'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар
82'
Замена
К. Куаме
️️️️
С. Аллер
71'
Замена
В. Заа
️️️️
М. Корне
71'
Замена
Н. Пепе
️️️️
М. Градель
71'
Замена
С. Ди
️️️️
Ф. Кессье
Желтая карточка
Л. Асуэ
67'
Замена
Л. Асуэ
️️️️
Д. Ханца
64'
31'
Желтая карточка
И. Сангаре
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
23
Мануэль Сапунга
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
21
Эстебан Ороско
ЦЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
8
Янник Буйла
ЛП
22
Пабло Ганет
ЦП
7
Хосе Мачин
ЦП
6
Ибан Сальвадор
ПП
9
Дориан Ханца
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
19
Симон Дели
ЦЗ
0
Хабиб Майга
ПЗ
0
Максвел Корне
ЛВ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
15
Макс Градель
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Экваториальная Гвинея
12
Мариано Мба
ВР
5
Косме
ЦЗ
23
Луис Месегер
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
26
Хавьер Акапо
ЦП
2
Луис Энрике Нсуе
ЦП
27
Педро Оба Асу
ЦФ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
Кот-д'Ивуар
12
Вилли Боли
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
0
Хамед Траоре
АП
26
Николя Пепе
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
0
Йоан Боли
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
4-4-2
23
Сапунга
11
Ндонг
16
Коко
21
Ороско
15
Акапо
8
Буйла
22
Ганет
7
Мачин
6
Сальвадор
10
Нсуе
9
Ханца
4-1-2-2-1
23
Сангаре
0
Майга
21
Байи
19
Дели
3
Конан
18
Сангаре
4
Сери
8
Кессье
15
Градель
0
Корне
22
Аллер
9
Ханца
19
Асуэ
19
Асуэ
9
Ханца
0
Корне
10
Заа
10
Заа
0
Корне
15
Градель
26
Пепе
26
Пепе
15
Градель
8
Кессье
20
Ди
20
Ди
8
Кессье
22
Аллер
20
Куаме
20
Куаме
22
Аллер
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар
12
Мариано Мба
ВР
5
Косме
ЦЗ
23
Луис Месегер
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
26
Хавьер Акапо
ЦП
2
Луис Энрике Нсуе
ЦП
27
Педро Оба Асу
ЦФ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
12
Вилли Боли
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
0
Хамед Траоре
АП
0
Йоан Боли
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Остались в запасе
12
Мариано Мба
ВР
5
Косме
ЦЗ
23
Луис Месегер
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
26
Хавьер Акапо
ЦП
2
Луис Энрике Нсуе
ЦП
27
Педро Оба Асу
ЦФ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
Остались в запасе
12
Вилли Боли
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
0
Хамед Траоре
АП
0
Йоан Боли
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Главный тренер
Патрис Бомелль
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Редуан Джийед
Стадион:
Япома
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