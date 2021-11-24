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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Реал Солт-Лейк
Сиэтл - Реал Солт-Лейк: обзор матча 24 ноября 2021
Сиэтл
24.11.2021, среда, 06:30
США. МЛС, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Реал Солт-Лейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Реал Солт-Лейк
Замена
A. Cissoko
️️️️
Х. Арреага
120'
Желтая карточка
Р. Руидиас
108'
106'
Замена
A. Morgan
️️️️
Э. Броди
Замена
Н. Лодейро
️️️️
Д. Моррис
103'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Б. Смит
91'
Замена
А. Рольдан
️️️️
N. Benezet
83'
82'
Желтая карточка
Ж. Глад
81'
Замена
А. Хулио
️️️️
М. Чанг
72'
Желтая карточка
E. Luiz
63'
Замена
Д. Мерам
️️️️
J. Menéndez
Желтая карточка
N. Benezet
53'
50'
Желтая карточка
D. Ochoa
Замена
Р. Руидиас
️️️️
F. Montero
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
4-3-3
24
Фрай
14
Смит
3
Арреага
40
28
Гомес Андраде
22
Роу
6
Пауло
7
Рольдан
12
99
13
Моррис
3-2-5
22
Эррера
15
Глад
30
Силва Марсело
25
17
Руис
18
87
Крейлах
16
Чанг
37
3
Броди
13
Моррис
14
Лодейро
14
Лодейро
13
Моррис
99
16
Рольдан
16
Рольдан
99
12
9
Руидиас
9
Руидиас
12
3
Арреага
92
92
3
Арреага
14
Смит
12
Атенсио
12
Атенсио
14
Смит
37
22
Мерам
22
Мерам
37
3
Броди
5
5
3
Броди
16
Чанг
11
Хулио
11
Хулио
16
Чанг
Остались в запасе
Сиэтл
Реал Солт-Лейк
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Сиэтл - Реал Солт-Лейк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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