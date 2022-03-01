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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Нижний Новгород
Динамо - Нижний Новгород: обзор матча 01 марта 2022
Динамо
01.03.2022, вторник, 20:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Нижний Новгород
45+2'
Д. Фомин (П)
54'
В. Грулев
86'
Ф. Смолов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - Нижний Новгород
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Скопинцев
90'
90'
Замена
П. Карасев
️️️️
Н. Калинский
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
А. Захарян
87'
Замена
Г. Варела
️️️️
С. Паршивлюк
87'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Смолов
86'
84'
Желтая карточка
К. Гоцук
77'
Замена
С. Игбун
️️️️
Л. Ольден Ларсен
72'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Кечкеш
Замена
С. Шиманьски
️️️️
В. Грулев
68'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Тюкавин
68'
Желтая карточка
В. Грулев
60'
ГОЛ! 2:0!
В. Грулев
Пас отдал
Д. Макаров
54'
46'
Замена
К. Кравцов
️️️️
Н. Каккоев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Фомин
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
17
Ричи Эннин
ПВ
2
Виктор Александров
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Павел Карасев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
4
Евгеньев
18
Паршивлюк
74
Фомин
6
Моро
27
Грулев
23
Захарян
77
Макаров
70
Тюкавин
4-1-1-3-1
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
24
Гоцук
5
Кечкеш
6
Юлдошев
22
Каккоев
78
Калинский
17
Эннин
7
Ларсен
7
Милсон
2
Александров
23
Захарян
93
Лаксальт
93
Лаксальт
23
Захарян
18
Паршивлюк
2
Варела
2
Варела
18
Паршивлюк
7
Скопинцев
88
Лесовой
88
Лесовой
7
Скопинцев
27
Грулев
17
Шиманьски
17
Шиманьски
27
Грулев
70
Тюкавин
90
Смолов
90
Смолов
70
Тюкавин
22
Каккоев
5
Кравцов
5
Кравцов
22
Каккоев
78
Калинский
18
Карасев
18
Карасев
78
Калинский
5
Кечкеш
31
Ткачук
31
Ткачук
5
Кечкеш
7
Ларсен
44
Игбун
44
Игбун
7
Ларсен
Остались в запасе
Динамо
Нижний Новгород
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Динамо - Нижний Новгород
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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