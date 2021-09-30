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Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Рандерс
ЧФР Клуж - Рандерс: обзор матча 30 сентября 2021
ЧФР Клуж
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Рандерс
68'
К. Петрила
41'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Рандерс
86'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
Замена
Х. Кулио
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
82'
69'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
С. Одей
69'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Я. Анкерсен
ГОЛ! 1:1!
К. Петрила
Пас отдал
Ч. Деяк
68'
63'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
А. Камара
Замена
К. Петрила
️️️️
В. Костаке
63'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Г. Дебелюх
63'
Замена
М. Бордеяну
️️️️
Х. Родригес
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Пас отдал
В. Хаммершой-Мистрати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
5
Хонатан Родригес
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
96
Флорин Стефан
ЦФ
20
Валентин Костаке
ЦФ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
23
Криштиану
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
23
Raul Bogdan Haiduc
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
19
Хуан Кулио
ЦФ
5
Рашид Бухенна
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
Рандерс
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
2-2-1-5
75
Сестор
33
Буркэ
23
Маня
5
Родригес
10
Деяк
10
Паун-Александру
20
Костаке
23
Криштиану
27
Дебелюх
19
Аджей-Боатенг
96
Стефан
3-3-5
28
Гравес
8
Пизингер
15
Копплин
23
Бундгор
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
4
Йонсен
9
Анкерсен
98
Одей
45
Камара
30
Карльгрен
5
Родригес
37
Бордеяну
37
Бордеяну
5
Родригес
27
Дебелюх
7
Алибек
7
Алибек
27
Дебелюх
19
Аджей-Боатенг
19
Кулио
19
Кулио
19
Аджей-Боатенг
20
Костаке
10
Петрила
10
Петрила
20
Костаке
9
Анкерсен
11
Тибблинг
11
Тибблинг
9
Анкерсен
45
Камара
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
45
Камара
10
Хаммершой-Мистрати
20
Клюснер
20
Клюснер
10
Хаммершой-Мистрати
98
Одей
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
98
Одей
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Рандерс
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
23
Raul Bogdan Haiduc
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
5
Рашид Бухенна
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
23
Raul Bogdan Haiduc
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
5
Рашид Бухенна
ЦФ
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча ЧФР Клуж - Рандерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
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21.11.2026
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0 : 0
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1 : 1
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2 : 2
25.10.2026
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Рандерс
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23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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