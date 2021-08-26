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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Риека - ПАОК
Риека - ПАОК: обзор матча 26 августа 2021
Риека
26.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ПАОК
11'
О. Эль-Каддури
80'
Т. Мург
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Риека - ПАОК
90'
+3
Замена
Д. Аугусто
️️️️
Ш. Шваб
89'
Желтая карточка
Т. Мург
Замена
Х. Обрегон
️️️️
Й. Дрмич
84'
Замена
D. Bušnja
️️️️
Л. Селахи
81'
80'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мург
Пас отдал
С. Кагава
76'
Замена
А. Эсити
️️️️
Я. Куртич
75'
Замена
С. Кагава
️️️️
Д. Бисесвар
Желтая карточка
Й. Дрмич
74'
Замена
Х. Вучкич
️️️️
Н. Галович
71'
67'
Замена
Т. Мург
️️️️
О. Эль-Каддури
60'
Желтая карточка
К. Свидерски
Желтая карточка
Н. Галович
50'
Замена
Л. Селахи
️️️️
И. Лепиньица
46'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
А. Вукчевич
46'
17'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
Желтая карточка
И. Абасс
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
Ш. Шваб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
24
Домагой Павичич
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
17
Принс Ампем
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
32
Andrej Prskalo
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
20
Виейринья
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Риека
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Матей Вук
ЛВ
14
Дарко Велкоски
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
15
Niko Galešić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
ПАОК
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
4-2-1-4
26
Эсковаль
27
Томечак
3
Вукчевич
44
Галович
24
Павичич
13
Лепиньица
7
Абасс
41
32
18
Дрмич
17
Ампем
3-5-2
1
Пасхалакис
3
Тэйлор
15
Варела
15
Креспо
20
Виейринья
22
Шваб
14
Живкович
7
Эль-Каддури
27
Куртич
28
Свидерски
21
Бисесвар
3
Вукчевич
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
3
Вукчевич
13
Лепиньица
18
Селахи
18
Селахи
13
Лепиньица
44
Галович
10
Вучкич
10
Вучкич
44
Галович
Селахи
21
21
Селахи
18
Дрмич
9
Обрегон
9
Обрегон
18
Дрмич
22
Шваб
8
Аугусто
8
Аугусто
22
Шваб
7
Эль-Каддури
99
Мург
99
Мург
7
Эль-Каддури
27
Куртич
13
Эсити
13
Эсити
27
Куртич
21
Бисесвар
10
Кагава
10
Кагава
21
Бисесвар
Остались в запасе
Риека
ПАОК
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Остались в запасе
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Риека - ПАОК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
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