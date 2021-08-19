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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПАОК - Риека
ПАОК - Риека: обзор матча 19 августа 2021
ПАОК
19.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Риека
33'
И. Лепиньица
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПАОК - Риека
Замена
С. Кагава
️️️️
Я. Куртич
90'
Замена
А. Эсити
️️️️
О. Эль-Каддури
90'
90'
Замена
Х. Обрегон
️️️️
И. Абасс
Желтая карточка
Я. Куртич
86'
76'
Замена
N. Galešić
️️️️
А. Вукчевич
76'
Замена
A. Liber
️️️️
А. Гнезда Черин
72'
Замена
D. Bušnja
️️️️
И. Томечак
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Живкович
72'
Замена
Г. Куциас
️️️️
Д. Бисесвар
72'
68'
Желтая карточка
Н. Галович
33'
ГОЛ! 0:1!
И. Лепиньица
Пас отдал
А. Гнезда Черин
14'
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
20
Виейринья
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Риека
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
32
Andrej Prskalo
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
17
Принс Ампем
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Риека
2
Филип Браут
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
2-5-1-2
1
Пасхалакис
15
Креспо
15
Варела
27
Куртич
22
Шваб
14
Живкович
7
Эль-Каддури
20
Виейринья
2
Алвес
28
Свидерски
21
Бисесвар
4-3-1-3
44
Галович
27
Томечак
3
Вукчевич
26
Эсковаль
22
Гнезда Черин
13
Лепиньица
24
Павичич
7
Абасс
17
Ампем
41
32
7
Эль-Каддури
13
Эсити
13
Эсити
7
Эль-Каддури
14
Живкович
99
Мург
99
Мург
14
Живкович
27
Куртич
10
Кагава
10
Кагава
27
Куртич
21
Бисесвар
70
Куциас
70
Куциас
21
Бисесвар
3
Вукчевич
15
15
3
Вукчевич
22
Гнезда Черин
14
14
22
Гнезда Черин
27
Томечак
21
21
27
Томечак
7
Абасс
9
Обрегон
9
Обрегон
7
Абасс
Остались в запасе
ПАОК
Риека
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
2
Филип Браут
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
2
Филип Браут
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча ПАОК - Риека
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
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Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
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1 : 2
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