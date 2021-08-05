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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пасуш де Феррейра - Ларн
Пасуш де Феррейра - Ларн: обзор матча 05 августа 2021
Пасуш де Феррейра
05.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
4 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Ларн
44'
Денилсон
70'
Денилсон
73'
С. Эустакиу
90'
Уилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Пасуш де Феррейра - Ларн
Желтая карточка
М. Джалу
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
Уилтон
Пас отдал
А. Феррейра
90'
77'
Замена
️️️️
D. McDaid
Замена
М. Джалу
️️️️
Н. Сантуш
74'
Замена
D. Tanque
️️️️
Денилсон
74'
ГОЛ! 3:0!
С. Эустакиу
73'
ГОЛ! 2:0!
Денилсон
Пас отдал
А. Феррейра
70'
67'
Замена
A. Mitchell
️️️️
F. Sule
Замена
Уилтон
️️️️
Х. Дельгадо
67'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
L. Silva
67'
50'
Желтая карточка
К. Болджер
Замена
Антунеш
️️️️
J. VigÃ¡rio
45'
ГОЛ! 1:0!
Денилсон
44'
Желтая карточка
Ж. Силва
38'
34'
Желтая карточка
A. Watson
Желтая карточка
Маракас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Ларн
8
Марк Рэнделл
ЦФ
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
0
D. McDaid
ЦФ
3
Dean Jarvis
ЦФ
6
John Herron
ЦФ
15
F. Sule
ЦФ
23
Томас Косгров
ЦФ
4
Кофи Балмер
ЦФ
0
A. Watson
ЦФ
18
Киан Болджер
ЦФ
0
J. Hughes
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
20
Матшой Джалу
ЦФ
2
Фернанду Фонсека
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Ларн
13
Michael Argyrides
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
16
Lee Lynch
ЦФ
0
A. Mitchell
ЦФ
10
Ронан Хэйл
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
3-4-3
13
Феррейра
2
Силва
2
Баксиньо
26
Маракас
22
Карлос
15
Дельгадо
10
Сантуш
46
Эустакиу
10
Денилсон
23
20
5
23
Косгров
0
18
Болджер
0
4
Балмер
20
5
Антунеш
5
Антунеш
20
10
Сантуш
20
Джалу
20
Джалу
10
Сантуш
10
Денилсон
99
99
10
Денилсон
23
7
Феррейра
7
Феррейра
23
15
Дельгадо
9
Уилтон
9
Уилтон
15
Дельгадо
15
0
0
15
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Ларн
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
2
Фернанду Фонсека
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
13
Michael Argyrides
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
16
Lee Lynch
ЦФ
10
Ронан Хэйл
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
2
Фернанду Фонсека
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Остались в запасе
13
Michael Argyrides
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
16
Lee Lynch
ЦФ
10
Ронан Хэйл
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Ларн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
- : -
27.11.2026
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Ларн
4 : 0
21.11.2026
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Ларн
3 : 0
13.11.2026
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Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 3 тур
Ларн
1 : 1
27.10.2026
Лимавади Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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