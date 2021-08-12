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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ларн - Пасуш де Феррейра
Ларн - Пасуш де Феррейра: обзор матча 12 августа 2021
Ларн
12.08.2021, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Пасуш де Феррейра
83'
М. Рэнделл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ларн - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
К. Балмер
90'
Желтая карточка
К. Болджер
87'
ГОЛ! 1:0!
М. Рэнделл
Пас отдал
Р. Фергюсон
83'
73'
Желтая карточка
Ж. Силва
70'
Замена
D. Tanque
️️️️
Ж. Педру
70'
Замена
L. Silva
️️️️
Э. Феррейра
70'
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
Уилтон
Желтая карточка
D. Jarvis
69'
Желтая карточка
A. Mitchell
61'
60'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
М. Джалу
60'
Замена
Р. Пиреш
️️️️
A. Ibrahim
Желтая карточка
М. Рэнделл
39'
35'
Желтая карточка
М. Джалу
26'
Желтая карточка
Уилтон
Желтая карточка
Т. Косгров
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларн
3
Dean Jarvis
ЦФ
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
4
Кофи Балмер
ЦФ
0
A. Watson
ЦФ
18
Киан Болджер
ЦФ
0
J. Hughes
ЦФ
23
Томас Косгров
ЦФ
0
A. Mitchell
ЦФ
6
John Herron
ЦФ
8
Марк Рэнделл
ЦФ
10
Ронан Хэйл
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Ларн
30
Мэтью Ласти
ЦФ
13
Michael Argyrides
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
16
Lee Lynch
ЦФ
0
D. McDaid
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
2
Фернанду Фонсека
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
5
0
10
Хэйл
8
Рэнделл
6
23
Косгров
3-1-5
13
Феррейра
2
Баксиньо
32
Рамос
2
Силва
46
Эустакиу
8
45
Педру
9
Уилтон
20
Джалу
7
Феррейра
9
Уилтон
15
Дельгадо
15
Дельгадо
9
Уилтон
8
46
Пиреш
46
Пиреш
8
20
Джалу
10
Сантуш
10
Сантуш
20
Джалу
7
Феррейра
23
23
7
Феррейра
45
Педру
99
99
45
Педру
Остались в запасе
Ларн
Пасуш де Феррейра
30
Мэтью Ласти
ЦФ
13
Michael Argyrides
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
16
Lee Lynch
ЦФ
0
D. McDaid
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
2
Фернанду Фонсека
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
30
Мэтью Ласти
ЦФ
13
Michael Argyrides
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
16
Lee Lynch
ЦФ
0
D. McDaid
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
2
Фернанду Фонсека
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Ларн - Пасуш де Феррейра
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
- : -
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 3 тур
Ларн
1 : 1
27.10.2026
Лимавади Юнайтед
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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