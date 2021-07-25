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Египет (мол.) - Аргентина (мол.)

25.07.2021, Воскресенье, 10:30 мск Олимпиада, 2 тур Египет (мол.) - Аргентина (мол.)
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания (мол.) 3 1 2 0 2:1 +1 5
2. Египет (мол.) 3 1 1 1 2:1 +1 4
3. Аргентина (мол.) 3 1 1 1 2:3 -1 4
4. Австралия (мол.) 3 1 0 2 2:3 -1 3
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